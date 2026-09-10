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Neue Ausschreibung für den Houskapreis gestartet

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Statue des Houskapreises
©B&C Privatstiftung, Christian Wind, CHRISTIANWIND.COM, APA
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Der Houskapreis, Österreichs größter privat vergebener Preis für anwendungsnahe Forschung, wird 2027 zum 22. Mal von der B&C-Privatstiftung mit 760.000 Euro Preisgeld verliehen. Noch bis 28. Oktober kann man sich bewerben.

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Die Auszeichnungen in den Kategorien "Hochschulforschung", "Außeruniversitäre Forschung" und "Forschung & Entwicklung in KMU" setzen einen Forschungsschwerpunkt in Österreich voraus. Teilnahmeberechtigt sind heimische Universitäten, Fachhochschulen, Christian Doppler-Labore, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Die ersten Plätze sind mit 150.000 Euro dotiert, die zweiten mit 70.000 Euro und die dritten Ränge mit 30.000 Euro. Einreichungen sind bis 28. Oktober 2026 online auf www.houskapreis.at möglich. Zusätzlich wird auch wieder der Mariella-Schurz-Preis verliehen. Schüler einer Oberstufenklasse fungieren dabei als Jury. Der Preis umfasst eine eigens gestaltete Houskapreis-Statue sowie ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/B&C Privatstiftung/Christian Wind/CHRISTIANWIND.COM

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