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Graz ist 2029 Gastgeber des "Europlanet Science Congress"

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Graz blickt in den Himmel
©APA, ERWIN SCHERIAU
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Erstmals ist im Jahr 2029 Österreich Zielland von geschätzten 1.500 Planetenwissenschafterinnen und -wissenschaftern aus allen Teilen der Welt, die jährlich am "Europlanet Science Congress" (EPSC) teilnehmen. Das Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat den Zuschlag für die Ausrichtung dieses Gipfeltreffens erhalten. Unterstützt wurde die erfolgreiche Bewerbung von Joanneum Research, der Messe Graz und Graz Tourismus.

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Auch Datum und Ort stehen bereits fest: Das Treffen findet von 9. bis 14. September 2029 in der Messe Graz statt. Neben dem wissenschaftlichen Austausch ist auch die Ansprache der Öffentlichkeit geplant, nämlich mit einer IWF-Ausstellung über aktuelle und zukünftige ESA-Missionen mit Österreich-Beteiligung, wie es seitens der ÖAW hieß.

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