Graz ist 2029 Gastgeber des "Europlanet Science Congress"

Auch Datum und Ort stehen bereits fest: Das Treffen findet von 9. bis 14. September 2029 in der Messe Graz statt. Neben dem wissenschaftlichen Austausch ist auch die Ansprache der Öffentlichkeit geplant, nämlich mit einer IWF-Ausstellung über aktuelle und zukünftige ESA-Missionen mit Österreich-Beteiligung, wie es seitens der ÖAW hieß.