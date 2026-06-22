Technology Talks Austria 2026 rücken Europas Technologieführerschaft und Resilienz in den Mittelpunkt

Österreichs wichtigste Forschungs- und Technologiekonferenz findet am 10. und 11. September 2026 im MuseumsQuartier Wien statt und schließt direkt an das FFG Forum an. Tickets sind unter www.technology-talks-austria.at erhältlich. Der reguläre Ticketpreis beträgt 250 Euro, Studierende zahlen 125 Euro.

"Die Technology Talks Austria schaffen den Rahmen für einen strategischen Austausch zwischen führenden Köpfen aus Forschung, Industrie und Politik, um zentrale Herausforderungen zu adressieren und gemeinsame Perspektiven für Europas technologische Handlungsfähigkeit zu entwickeln", erläutert Brigitte Bach, Vorsitzende des Veranstaltungskuratoriums der Technology Talks Austria und Sprecherin der Geschäftsführung des AIT.

"Europa verfügt über exzellente Forschung und starke industrielle Kompetenzen. Entscheidend wird jedoch sein, wie wir wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in technologische Führungspositionen, industrielle Wertschöpfung und resilientere Systeme übersetzen können. Die Technology Talks Austria bieten den Rahmen, um gemeinsam mit internationalen Expert:innen Antworten auf diese zentrale Zukunftsfrage zu entwickeln.", betont Andreas Kugi, Vorsitzender des Programm-Komitees der Technology Talks Austria und Scientific Director des AIT.

Das Programm der Technology Talks Austria 2026 umfasst hochkarätige Keynotes international renommierter Speaker:innen und divers zusammengesetzte Plenardebatten. Die Themen werden in parallelen Workshops mit Partner:innen aus der österreichischen Forschungs- und Technologie-Community weiter vertieft. Überdies gibt es einige Special Events, eine Ausstellung und viel Raum für Diskussion und Networking.

Im Plenarprogramm stehen folgende Leitfragen im Zentrum:

- Welche Infrastrukturen ermöglichen Resilienz?

- Wie setzen wir wissenschaftliche Erkenntnisse in industrielle Führerschaft um?

- Wie verstärken sich Innovation und Sicherheit gegenseitig?

- Was ist erforderlich für technologische Souveränität?

- Welche europäischen Rahmenbedingungen sind nötig?

- Wie können nationale Innovationssysteme zu einem starken Europa beitragen?

Die eingeladenen Speaker:innen repräsentieren führende Forschungsorganisationen, Technologieunternehmen, Innovationsökosysteme sowie nationale und europäische Entscheidungsträger:innen. Wesentliche Impulse zu technologischen Zukunftsfragen kommen unter anderem von Jo De Boeck (EVP & Chief Strategy Officer, IMEC), Isabell Gradert (Head of Central Research & Technology, Airbus), Alfons Riek (Member of the Executive Board, Festo), Natalie Guichard (Director for Research, Technology and Innovation, European Defence Agency), Jakob Edler (Executive Director, Fraunhofer ISI), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Chair, Committee on Security and Defence, European Parliament), Marcus Wandt (Chief Innovation Officer, Saab), Marie-Helene Ametsreiter (General Partner, Speedinvest), Gerhard Christiner (CEO, Austrian Power Grid), Luca Tagliaretti (Executive Director, European Cybersecurity Competence Center), Marco Protti (VP Advanced Research, Leonardo), Elina Drakvik (Senior Expert, Sitra), Andreas Knopp (Professor, University of the Bundeswehr, Munich), Harald Vodosek (National Armaments Director, Austrian Ministry of Defence/BMLV), Andrea Schenker-Wicki (President, University of Basel), Lars Reger (Chief Technology Officer, NXP Semiconductors) und Lisa Smith (Co-Founder, Prewave).

Forschungs- und innovationspolitische Fragen auf europäischer und nationaler Ebene erörtern unter anderem Christian Ehler (Member of the European Parliament; Rapporteur for FP10), Jana Kolar (CEO, CERIC; Former Chair, ESFRI), Jesús Valero (Director General, Tecnalia; President, EARTO), Malin Frenning (CEO, RISE Research Institutes of Sweden), Annelieke van der Giessen (Secretary-General, AWTI Netherlands), Dominique Foray (Professor Emeritus, EPFL Lausanne; Member, Swiss Science Council), Sabine Herlitschka (Vice President, Federation of Austrian Industries; CEO, Infineon Technologies Austria AG), Georg Knill (President, Federation of Austrian Industries), Theresia Vogel (Vice Chair, Austrian Council for Research, Science, Innovation and Technology Development/FORWIT) und Tatiana Lopez Garrido (Deputy Head of Unit, DG GROW, European Commission).

Darüber hinaus sind zentrale Ressorts der Bundesregierung mit den Bundesminister Peter Hanke (BMIMI), Wolfgang Hattmannsdorfer (BMWET) und Eva-Maria Holzleitner (BMFWF) sowie das Land Steiermark mit JOANNEUM RESEARCH intensiv eingebunden.

Veranstaltet werden die Technology Talks Austria vom AIT Austrian Institute of Technology in enger Kooperation mit den Bundesministerien für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) , Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF), Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) sowie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellenvereinigung (IV).

Als Scientific Partner bei der Programmierung eingebunden sind acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), AIT Austrian Institute of Technology, Christian Doppler Gesellschaft (CDG), Forschung Austria, Institute of Science and Technology Austria (ISTA) , TU Austria, die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Österreichische Wissenschaftsfonds (FWF).

Als Event-Partner bereits an Bord sind JOANNEUM RESEARCH/Land Steiermark und TU Austria (TU Wien, TU Graz, Montanuni Leoben). Partnerschaften wurden bisher auch fixiert mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), Austrian Cooperative Research (ACR), Austria Wirtschaftsservice (AWS), Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) , Verein für Verein zur Förderung von Forschung und Innovation (VFFI) , Wirtschaftskammer Österreich (WKO), ams OSRAM, Bosch, Gaia-X-Hub, Plattform Industrie 4.0, MuseumsQuartier Wien, Stadt Wien und Message. Weitere Kooperationen stehen vor dem Abschluss.

Technology Talks Austria 2026 Datum: 10.09.2026 - 11.09.2026 Ort: MuseumsQuartier Wien Museumsplatz 1 1070 Wien URL: www.technology-talks-austria.at

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