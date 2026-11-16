Die Unesco testete nach eigenen Angaben 15 auf Künstlicher Intelligenz basierende Sprachmodelle. Die KI wurde dabei zu allgemein anerkannten Fakten zum Klimawandel befragt wie etwa die Rolle des Treibhausgases Kohlendioxid bei der Erderwärmung. Zunächst hätten die KI-Agenten "korrekte Antworten" geliefert, schilderten die Berichtsautoren.

Wenn der Nutzer aber diesen Angaben widersprochen habe, fielen die Ergebnisse anders aus. Einfaches Widersprechen oder der Verweis auf angebliche Beweise für gegenteilige Positionen bis hin zu gefälschten Beweisen führten letztlich dazu, dass alle getesteten KI-Modelle einlenkten. Ihre Genauigkeitsrate sei dabei um 31 bis 35 Prozentpunkte gesunken, heißt es in dem Bericht. In acht von zehn Fällen habe die KI sogar bereits nach einem ersten Einwand ihre korrekte Antwort zurückgezogen.

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Je mehr "eine Aufgabe Fähigkeiten zum logischen Denken erfordert", desto schlechter schneiden die KI-Modelle ab. Die KI-Modelle versagten demnach insbesondere bei der Analyse eines klimapolitischen Kurses. Die Auswirkungen einzelner Maßnahmen könne KI gut einschätzen, es sei aber nicht realistisch, diese isoliert zu betrachten. Bei der Frage, ob zwei klimapolitische Maßnahmen kombiniert einen größeren oder geringeren Effekt hätten, seien die KI-Agenten zum Beispiel überfordert.

"Unsere Ergebnisse zeigen, warum wir Vorsicht walten lassen müssen, wenn wir von einer Frage dazu ausgehen, was wir über den Klimawandel wissen, hin zu einer Frage, was wir in diesem Zusammenhang tun sollten", erklärte Studienleiterin Maria Perez-Ortiz vom Informatik-Institut des University College London.