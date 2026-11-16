Normandie: Diese Orte erinnern an die Landung der Alliierten

Was wie Schiffswracks aussieht, sind Überbleibsel des künstlichen Mulberry-Hafens, eine technische Meisterleistung. Die eilig errichtete Anlage diente der Versorgung der alliierten Truppen nach dem D-Day. Der "D-Day", das war der 6. Juni 1944, der Tag, an dem die Alliierten in der Normandie landeten. Die kilometerlangen Strände, die eigentlich anders hießen, trugen Codenamen, um die Spionageabwehr der Nazis zu täuschen.

Der Abschnitt in Arromanches-les-Bains zählte zum Gold Beach; die englischen Bezeichnungen bestehen seitdem unverändert - zur Mahnung. Auch Museen, Denkmäler, Schautafeln, Soldatenfriedhöfe, Reste von Bunkern und Stellungen bewahren die Erinnerungen.

Wegen ihrer Bedeutung als Symbol für Freiheit und Frieden wurden der Gold Beach und die anderen vier historischen Landungsstrände Utah Beach, Omaha Beach, Juno Beach und Sword Beach sowie die Landspitze Pointe du Hoc im Juli in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen. "Als Ort der Erinnerung ist die Küste bis heute untrennbar mit einem der folgenreichsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts verbunden, das den Anfang vom Ende des Krieges in Westeuropa markiert", schreibt die Deutsche Unesco-Kommission auf ihrer Website.

Um die Geschehnisse von 1944 für Besucher weiterhin aufzuarbeiten, planen die Departements Manche und Calvados für 2027 neue Projekte - darunter einen Gedenkweg. Die weltweit größte Militäroperation ihrer Art - mit über 150.000 Soldaten der Seestreitkräfte und Luftlandungstruppen - veränderte den Lauf der Geschichte. Sie markierte im Zweiten Weltkrieg den Anfang vom Ende Hitler-Deutschlands, das elf Monate später kapitulierte.

"Am Horizont wurden dunkle Schatten sichtbar", erinnerte sich der Wehrmachtssoldat Franz Gockel und ging zunächst von Vorpostenbooten aus den eigenen Reihen aus. "Bald wuchsen jedoch die Schatten und wurden so zahlreich, dass wir es nicht mehr glauben konnten. Immer mehr kleine und große Schiffsumrisse zeichneten sich ab." Gockels Zeugnis findet sich im Infozentrum des deutschen Soldatenfriedhofs La Cambe.

Gespenstisch näherte sich die Flotte der Alliierten von England her über den Ärmelkanal. Die Ziele tausender Schiffe waren klar abgesteckt: breitgefächerte Landungen an den fünf Stränden. Die Klippen der Landspitze Pointe du Hoc sollte ein Rangerbataillon mit Seilen und Strickleitern überwinden.

Die Schiffsartillerie nahm die Küstenposten der Deutschen unter Beschuss, doch diese rüsteten sich zur Gegenwehr. Obgleich niemand mit einer solchen Invasion gerechnet hatte, traf sie der Ansturm nicht unvorbereitet. Das Gebiet zählte zur Verteidigungslinie des Atlantikwalls.

Die deutschen Kämpfer hielten sich versteckt, etwa in einer Geschützstellung oberhalb von Omaha Beach. Der US-Kriegsreporter Ernie Pyle sah dort alle Vorteile aufseiten der Feinde: "Sie konnten parallel zur Strandlinie schießen und beherrschten kilometerweit jeden Meter Bodens mit ihrem Feuer."

Damit nicht genug. Schwimm- und Landminen, mit Sprengfallen versehene Hochpfähle - die tückischen "Rommelspargel" - und ein mehrere Meter tiefer Graben im Strand bremsten die Alliiertentruppen. Zudem hatte vielen Männern die Überfahrt auf der rauen See zugesetzt.

Was passierte, als sich die Klappen der Landungsboote öffneten, schilderte der US-Generalleutnant Omar Bradley: "Alle Boote gerieten unter Maschinengewehr-Kreuzfeuer. Als die ersten der Männer hinuntersprangen, krümmten sie sich und fielen ins Wasser. Dann ging alles durcheinander. Einige wurden im Wasser getroffen und verwundet. Andere ertranken gleich." Das Meer und die Strände der Normandie tränkten sich mit Blut.

Alleine am Omaha Beach ließen 1.770 US-Soldaten ihr Leben, liest man im Mémorial de Caen, dem zentralen Geschichtsmuseum der Region. Die Spurensuche führt weiter ins Landungs-Museum von Utah Beach und zur Landspitze Pointe du Hoc, eigentlich eine traumhafte Szenerie mit Stechginster.

Hoch über dem Meer zwischen Omaha und Gold Beach liegt die öffentlich zugängliche Batterie von Longues-sur-Mer, vier großkalibrige Geschütze sind dort im Originalzustand erhalten geblieben. Im Beobachtungs- und Kommandoposten wurde eine berühmte Szene des Hollywoodfilms "Der längste Tag" (1962) gedreht, der Streifen hatte ein riesiges Staraufgebot, darunter John Wayne, Robert Mitchum und Curd Jürgens.

Auf den Klippen hinter Omaha Beach liegt der amerikanische Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer. "Die Soldatengräber sind die großen Prediger des Friedens", befand der Theologe und Philosoph Albert Schweitzer. Wie wahr. Ebenso eindringlich ist ein Zitat des Lyrikers Günter Eich, auf das man am deutschen Soldatenfriedhof La Cambe stößt: "Bleibt bei uns, ihr Toten, helft uns vor neuer Schuld." Wer dort an den Grabreihen mit ihren uniformen Kreuzen entlang streift, bemerkt: Manche der jungen Männer waren kaum zwanzig. Das Leben lag noch vor ihnen. Dann wurden auch sie zu Opfern des Krieges. Im normalen Leben hätten die Gegner Freunde sein können.

Die Erinnerungskultur setzt sich 2027 fort. Das Département Calvados baut am Omaha Beach einen 1,3 Kilometer langen Gedenkweg und renaturiert dabei den Dünenwall. Der Abschluss ist für das Frühjahr geplant. Zur selben Zeit soll nahe Omaha Beach das immersive Museum "Overlord Experience" eröffnen, das Besucher den Spuren eines Offiziers der US Navy folgen lässt. Operation Overlord - das war der Deckname der Invasion der Alliierten in der Normandie. Und ab Mai plant das Mémorial de Caen eine große Langzeitausstellung zu den Landungsstränden.

Später Abend am Omaha Beach. Der Mond nimmt ein Spiegelbad im Ärmelkanal. Das Licht reflektiert von der Edelstahlskulptur "Die Tapferen", ein Werk der Künstlerin Anilore Banon. Die letzte Flut hat Maserungen im Sand hinterlassen, Muschelstücke, Seegras, Treibholz. Die Wellen spielen ihre endlose Melodie. Doch die Landungsstrände tragen eine Geschichte, die niemand wegspülen kann.

Reiseziel: Die Normandie liegt im nördlichen Frankreich. Die Landungsstrände erstrecken sich über eine Länge von 80 Kilometern am Ärmelkanal: von Ravenoville am Utah Beach im Westen bis Ouistreham am Sword Beach im Osten.

Reisezeit: prinzipiell ganzjährig; aber im Winter können die Tage düsterer und Museen vereinzelt geschlossen sein oder kürzere Öffnungszeiten haben.

Museen und Stätten: Hinter Utah Beach in Sainte-Marie-du-Mont erzählt das Landungs-Museum die Geschichte des D-Day (Musée du Débarquement, utah-beach.com; Eintritt 10 Euro). Im Landesinnern in Sainte-Mère-Église widmet sich das Airborne Museum den amerikanischen Luftlandetruppen (airborne-museum.org; 11,50 Euro). In Courseulles-sur-Mer erinnert das Juno Beach Centre an die Beteiligung kanadischer Soldaten (junobeach.org; 10 Euro); ein Kombiticket mit einer Führung durch die Bunker kostet 14,50 Euro. Der Eintritt ins Mémorial de Caen beträgt 20,80 Euro (memorial-caen.com).