Nasenspray mit anderen teilen: Igitt oder okay?

Auch Abwischen reicht Apotheker Weckop zufolge nicht. Ebenso wenig wie die kreative Lösung, das Nasenspray ohne Kontakt zur Nasenschleimhaut anzuwenden. "Pro Sprühstoß wird nur eine bestimmte Menge Arzneistoff freigesetzt. Man muss die Spitze komplett in die Nase einführen, damit genug Wirkstoff hineingelangt".

Auch die richtige Anwendung des Nasensprays ist wichtig. Damit das Mittel optimal wirken kann, sollte die Nase sauber sein – daher gilt: erst Nase putzen. Außerdem neigen viele dazu, beim Sprayen den Kopf in den Nacken zu legen, wodurch das Spray jedoch im Rachen landet. Man sollte stattdessen den Blick eher auf die Füße richten, was die Anwendung erleichtern kann.

Für manche stellt das Sprühen eine kleine Herausforderung dar – hier ein paar hilfreiche Tipps: Möchte man ins linke Nasenloch sprühen, hält man das Spray in der rechten Hand und umgekehrt. Durch den leichten Winkel wird das Mittel gleichmäßig verteilt und Verletzungen werden vermieden. Die Sprühspitze führt man vorsichtig etwa einen halben Zentimeter ins Nasenloch ein, hält das andere Nasenloch zu und atmet beim Sprühen sanft durch die Nase ein.