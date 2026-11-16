ABO

Nasenspray mit anderen teilen: Igitt oder okay?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Auch die richtige Anwendung des Nasensprays ist wichtig
©APA, dpa-tmn, Alicia Windzio
Ein Nasenspray gemeinsam verwenden? Lieber nicht! Die Sprühspitze kommt in Kontakt mit unserer Nasenschleimhaut, wodurch Keime des Partners übertragen werden können – ein Risiko, das besonders für Menschen mit geschwächtem Immunsystem problematisch ist. "Wie bei Zahnbürste oder Nagelfeile sollte auch beim Nasenspray jeder sein eigenes Exemplar verwenden", sagt der Apotheker Ralf Weckop.

von

News auf Google bevorzugen

Auch Abwischen reicht Apotheker Weckop zufolge nicht. Ebenso wenig wie die kreative Lösung, das Nasenspray ohne Kontakt zur Nasenschleimhaut anzuwenden. "Pro Sprühstoß wird nur eine bestimmte Menge Arzneistoff freigesetzt. Man muss die Spitze komplett in die Nase einführen, damit genug Wirkstoff hineingelangt".

Auch die richtige Anwendung des Nasensprays ist wichtig. Damit das Mittel optimal wirken kann, sollte die Nase sauber sein – daher gilt: erst Nase putzen. Außerdem neigen viele dazu, beim Sprayen den Kopf in den Nacken zu legen, wodurch das Spray jedoch im Rachen landet. Man sollte stattdessen den Blick eher auf die Füße richten, was die Anwendung erleichtern kann.

Für manche stellt das Sprühen eine kleine Herausforderung dar – hier ein paar hilfreiche Tipps: Möchte man ins linke Nasenloch sprühen, hält man das Spray in der rechten Hand und umgekehrt. Durch den leichten Winkel wird das Mittel gleichmäßig verteilt und Verletzungen werden vermieden. Die Sprühspitze führt man vorsichtig etwa einen halben Zentimeter ins Nasenloch ein, hält das andere Nasenloch zu und atmet beim Sprühen sanft durch die Nase ein.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Alicia Windzio/Alicia Windzio

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Warum Kleinkind-Eltern Medizinkohle zu Hause haben sollten
Gesundheit
Warum Kleinkind-Eltern Medizinkohle zu Hause haben sollten
++ ARCHIVBILD ++ In den nächsten Jahren drohen viele Millionen Todesfälle
Technik
WHO warnt vor Resistenzen
Mehr als Müsli: Haferflocken beim Backen verwenden
Gesundheit
Mehr als Müsli: Haferflocken beim Backen verwenden
Normandie: Diese Orte erinnern an die Landung der Alliierten
Reisen & Freizeit
Normandie: Diese Orte erinnern an die Landung der Alliierten
Matthias Hammer ist Psychotherapeut und Buchautor
Gesundheit
Stimmt etwas nicht mit mir, wenn ich (fast) nie weine?
Ein Rauchstopp kann das Risiko einer Erkrankung senken
Gesundheit
Raucher und Atembeschwerden? Auf COPD checken lassen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER