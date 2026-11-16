ABO

Warum Kleinkind-Eltern Medizinkohle zu Hause haben sollten

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die optimale Dosierung hängt vom Körpergewicht ab
©APA, dpa-tmn, Franziska Gabbert
Das Kind hat die Beeren des Efeus abgepflückt und darauf herumgekaut. Oder es hat die Flasche mit dem Frostschutzmittel entdeckt, mit Geschick aufgedreht und einen kleinen Schluck genommen. In solchen Situationen ist der Schreck bei Eltern groß. Gut, wenn sie dann medizinische Kohle in der Hausapotheke haben.

von

News auf Google bevorzugen

Zu dieser Erste-Hilfe-Maßnahme rät die deutsche Aktion Das Sichere Haus (DSH) bei leichten Vergiftungserscheinungen, also etwa dann, wenn das Kind blass wirkt und leichte Übelkeit zeigt. Sicherheitshalber sollte man das Kind aber dennoch dem Kinderarzt oder der Kinderärztin vorstellen.

Die poröse Oberfläche der Medizinkohle bindet Bakterien und Giftstoffe, sodass sie nicht mehr im Körper ihr Unwesen treiben können. Etwa drei bis vier Stunden später werden die Stoffe mit der Kohle ausgeschieden. Medizinkohle wird meist in Form von Tabletten verkauft. Die schluckt kein Kind gern: Die Aktion DSH gibt Eltern daher den Tipp, die Tabletten zu zerdrücken oder zu zerstoßen. Das Pulver lässt sich dann in einen Brei rühren - zum Beispiel in einen Zwieback, der in viel Wasser aufgeweicht wurde.

Und was ist die optimale Dosierung? Das hängt vom Körpergewicht ab. Die Aktion DSH rät zu einer Dosierung von ein bis zwei Gramm Medizinkohle pro Kilogramm Körpergewicht. Bei starken Vergiftungen, auf die etwa heftige Übelkeit und Benommenheit hinweisen, ist allerdings schnelle medizinische Hilfe gefragt. Eltern sollten dann den Notruf wählen oder möglichst schnell mit dem Nachwuchs ins Krankenhaus oder in die Kinderarztpraxis fahren.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Auch die richtige Anwendung des Nasensprays ist wichtig
Gesundheit
Nasenspray mit anderen teilen: Igitt oder okay?
++ ARCHIVBILD ++ In den nächsten Jahren drohen viele Millionen Todesfälle
Technik
WHO warnt vor Resistenzen
Mehr als Müsli: Haferflocken beim Backen verwenden
Gesundheit
Mehr als Müsli: Haferflocken beim Backen verwenden
Normandie: Diese Orte erinnern an die Landung der Alliierten
Reisen & Freizeit
Normandie: Diese Orte erinnern an die Landung der Alliierten
Matthias Hammer ist Psychotherapeut und Buchautor
Gesundheit
Stimmt etwas nicht mit mir, wenn ich (fast) nie weine?
Ein Rauchstopp kann das Risiko einer Erkrankung senken
Gesundheit
Raucher und Atembeschwerden? Auf COPD checken lassen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER