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Britische Regierung erzürnt über Russell-Brand-Statement

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Brand sieht sich als christlicher Märtyrer
©Afp, APA, STAN HONDA
Der verurteilte Sexualstraftäter und Ex-Comedian Russell Brand hat die britische Regierung mit einer durch seine Frau verbreiteten Erklärung aus dem Gefängnis gegen sich aufgebracht. Laura Brand (39) hatte am Sonntag ein Video auf Youtube veröffentlicht, in dem sie eine Botschaft des inhaftierten Ex-TV-Stars verlas. Der 51-Jährige stellt sich darin als eine Art christlicher Märtyrer dar, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt.

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Eine Parallele wurde zu Apostel Paulus zur Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich gezogen. "Das ist klar empörend und wird mit Dringlichkeit untersucht", sagte der Sprecher von Premierminister Andy Burnham vor Journalisten. Er fügte hinzu: "Wir erwarten, dass es Konsequenzen hat, wenn er die Regeln gebrochen hat." Häftlinge dürften keinerlei Äußerungen tätigen, die Opfer belasten, und mit Medien zu sprechen, sei nur in außergewöhnlichen Umständen erlaubt, so der Sprecher weiter.

Außenminister Ed Miliband hatte die Äußerungen zuvor ebenfalls scharf kritisiert. Brands Verbrechen seien abscheulich und furchtbar, so Miliband. Er fügte hinzu: "Ich finde es übrigens widerwärtig, dass er keine Reue zeigt in seinen Äußerungen heute."

Brand war in der vergangenen Woche wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Frau Laura hatte sich während des wochenlangen Prozesses voll hinter ihn gestellt und zu seinen Gunsten ausgesagt. Er sitzt nach eigenen Angaben im Gefängnis HMP Littlehey in der Grafschaft Cambridgeshire, einer auf Sexualstraftäter spezialisierten Anstalt. Seit der Verurteilung erhielt die Polizei Hinweise auf weitere mutmaßliche Übergriffe.

Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Früher war er mit der Popsängerin Katy Perry (42) verheiratet. Nach nur 14 Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie "Nie wieder Sex mit der Ex" (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.

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