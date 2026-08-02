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Tote durch ukrainische Drohnen tief im Inneren Russlands

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Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehr als 600 ukrainische Drohnen abgefangen. In mehr als einem Dutzend Regionen hätten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Sonntag 635 ukrainische Drohnen "abgefangen und zerstört", erklärte das Ministerium im Onlinedienst Telegram. Die Behörden in der Region Saratow im Südwesten Russlands meldeten außerdem, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff zwei Menschen getötet worden seien.

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Die Region liegt mehr als 700 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Regionalgouverneur Roman Busargin sprach den Familien der Todesopfer auf Telegram sein Beileid aus. Fast viereinhalb Jahre nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine gibt es weiterhin keine konkreten Aussichten auf ein Ende der Gefechte. Beide Seite verstärkten zuletzt ihre Luftangriffe. Dabei führt die ukrainische Armee zunehmend auch Angriffe tief im russischen Staatsgebiet aus. Kiew will mit den Angriffen Moskau zurück an den Verhandlungstisch zwingen.

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