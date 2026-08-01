Explosion in Moskau war Anschlag mit Sprengsatz

Die Frau wurde der Erklärung zufolge von einem Wachmann aufgehalten, der ebenfalls getötet worden sei. Bei dem dritten Todesopfer handle es sich um einen Kunden.

Laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti hatte sich die Explosion gegen 20.10 Uhr Ortszeit (19.10 Uhr MESZ) "in der Nähe eines Sommercafés" in der russischen Hauptstadt ereignet. Im Onlinedienst Telegram waren Videos im Umlauf, die zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen vor Ort zeigten.

Das Restaurant "Balzi Rossi" am Gartenring im erweiterten Zentrum Moskaus war nach Medienberichten für eine private Veranstaltung gebucht worden. In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht.

Auf dem Telegram-Kanal Basa, der für enge Verbindungen zu den Sicherheitskräften bekannt ist, war zuvor von einer Gasexplosion in einer der Küchen des Cafés die Rede gewesen. Als Ursache wurde ein Leitungsleck vermutet, hieß es laut offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien. Im russischen Staatsfernsehen hieß es ursprünglich, das Unglück könnte durch eine Gasflasche verursacht worden sein.