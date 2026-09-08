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Stichwort: PISA-Studie

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++ ARCHIVBILD ++ Schwerpunktthema war diesmal Naturwissenschaften
©Wolfram Kastl, APA, dpa
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Beim Programme for International Student Assessment (PISA) der OECD werden alle drei Jahre die Kompetenzbereiche Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften abgefragt. Schwerpunktthema mit besonders vielen Fragen waren diesmal die Naturwissenschaften. In Österreich wurden für PISA im Frühjahr 2025 rund 7.000 15- bis 16-Jährige aus 256 Schulen getestet. Daten einzelner Schülerinnen bzw. Schüler oder bestimmter Schulen werden nicht ausgewertet oder veröffentlicht.

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Insgesamt nahmen an PISA 2025 mehr als 90 Staaten teil, darunter alle OECD-Länder. Erstmals erfasst wurden neben den drei Standard-Disziplinen die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Bereich "Lernen in der digitalen Welt". Dabei ging es um Problemstellungen, die die Jugendlichen mithilfe computergestützter Technologien lösen mussten.

Bei PISA steht nicht das Faktenwissen im Vordergrund, sondern die Anwendung bestimmter Kompetenzen auf praxisnahe Aufgaben. Der Test mit diversen Frageformaten (u.a. Multiple-Choice-Aufgaben, offene Antwort, Ordnen von Textteilen durch Drag-and-Drop) wurde am Computer durchgeführt und dauerte rund zwei Stunden. Außerdem ist eine knappe Stunde für das Ausfüllen eines Kontext-Fragebogens vorgesehen, in dem u.a. Informationen zu Migrationshintergrund, Beruf und Schulbildung der Eltern, Lernressourcen in Schule und Elternhaus, Unterricht, Einstellung der Schüler zu Naturwissenschaften etc. erhoben wurden.

S E R V I C E - Freigegebene Aufgabenbeispiele unter https://go.apa.at/9fvwaOtS

ARCHIV - 16.07.2015, Baden-Württemberg, Rottenburg: Schüler einer zehnten Klasse eines Gymnasiums sitzen im Unterricht. (zu dpa: «Pisa-Studie: Was ist das?») Foto: Wolfram Kastl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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