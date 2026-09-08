Wie ÖVP und SPÖ an ihrem Unglück arbeiten

Die Perspektive zwingt Schwarze und Rote zu handeln: Freiheitliche könnten schon bald in sechs Bundesländern führend sein. Und zwar nach der Steiermark, wo sie das bereits sind, auch in Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich, Kärnten und Salzburg. Dort wird innerhalb weniger Monate von Herbst 2027 bis zum Frühjahr 2028 gewählt.

Ausgerechnet für Oberösterreich, wo es losgehen wird, gibt es Umfragen, die sie vorne sehen. Sollten sie sich beim Urnengang tatsächlich durchsetzen, ist das möglich, was gerne als Dominoeffekt zu ihren Gunsten bezeichnet wird: Dass sie überall Erste werden. Meist würden sie als solche die ÖVP, in Kärnten die SPÖ ablösen.