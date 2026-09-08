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Bundesregierung startet mit Ministerrat in die Herbstarbeit

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Die Bundesregierung kommt zur ersten Sitzung im Herbst zusammen
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Die Bundesregierung kommt am Mittwoch zum ersten Ministerrat nach der Sommerpause zusammen. Thema dürften dabei das neue Klimagesetz und die angekündigten Dürrehilfen für die Landwirtschaft sein. Ganz fix ist das aber noch nicht, wurde doch am Dienstag bis in die Nacht noch zwischen den drei Koalitionsparteien über letzte Details verhandelt. Widmen will sich Dreierkoalition außerdem einem Ausblick auf den Herbst, in dem eine Reihe schwieriger Entscheidungen anstehen.

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Auf die Grundzüge eines neuen Klimagesetzes mit der Verankerung einer Klimaneutralität bis 2040 hatte sich die Bundesregierung im August geeinigt. Verknüpft ist das Vorhaben koalitionsintern mit Dürrehilfen für die Landwirtschaft in Höhe von 240 Millionen Euro, die ebenfalls noch im Detail auf den Boden gebracht werden müssen. Jede Menge Diskussionsbedarf besteht derzeit in der Koalition auch wegen anderer Großthemen. So muss der Gesetzesentwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft nach massiver Kritik in der Begutachtung zurück an den Start. Bei der geplanten Reform der Sozialhilfe liegt seit wenigen Tagen ein Vorschlag aus dem SPÖ-geführten Sozialministerium vor. Die Zeit drängt hier ebenso wie bei der Wehrdienstreform, für die noch eine Oppositionspartei gewonnen werden muss.

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