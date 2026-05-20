Stelzer pocht auf "verlässliche" Hochschul- und Forschungsfinanzen

Das gelte vor allem für die Medizinische Fakultät der Universität Linz, "die im Vergleich zu anderen Medizin-Unis in Österreich in puncto Budget unfair behandelt wird", hieß es in einer vorab übermittelten Aussendung. Als Industrie- und Technologieland setze Oberösterreich stark auf Innovation aus Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Gleichzeitig verwies Stelzer mit Anspielung auf den Fußball-Meistertitel des LASK auf zahlreiche wirtschaftliche Kennzahlen, bei denen sein Bundesland voran liege. Oberösterreich verfüge über die stabilsten Finanzen aller Bundesländer, die niedrigste Arbeitslosenrate, die höchste industrielle Wirtschaftsleistung, die meisten Patente und die stärkste Exportleistung Österreichs. "Wir zeigen seit Jahren, dass solide Haushaltspolitik und verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld möglich sind. Bei uns gilt: Erst erwirtschaften, dann verteilen. Und wer solide wirtschaftet, kann auch in schwierigen Zeiten investieren." Bestärkt sieht er sich auch durch jüngste Investitionsentscheidungen von Unternehmen wie dm, Google, TGW, FACC sowie jüngst des französischen KI-Konzerns Mistral in Oberösterreich.