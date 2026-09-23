Staatspreis für Geschichtswissenschaften an Philip Ther

Die beiden mit jeweils 4.000 Euro dotierten Nachwuchspreise gehen an Nora Maria Lehner für ihre Dissertation "Sexuelle Arbeit. Akteur:innen, Praktiken und Reglementierung von kommerziellem Sex in Wien (1945–1975)" sowie an Corinna Peres für ihre Dissertation "She wants to do it her own way. Enslaved Women, Their Work, and Their Children in the Datini Merchant Community, 1380s–1410s". Den mit 2.000 Euro dotierten Preis "Geschichte innovativ" erhält das "Disability History-Projekt" des Hauses der Geschichte Österreich hdgö. Das Projekt verbindet inklusive und partizipative Geschichtsvermittlung im digitalen Raum mit Sammlungs- und Museumsarbeit.

Der Österreichische Staatspreis für Geschichtswissenschaften wird alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung vergeben. Ausgezeichnet werden eine herausragende wissenschaftliche Publikation, zwei Arbeiten auf Dissertationsniveau und ein innovatives Vermittlungsformat. Zusätzlich kann ein Sonderpreis für ein wissenschaftliches Lebenswerk vergeben werden.

Die Verleihung der diesjährigen Preise durch Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner findet am 17. November statt.