Sonnenfinsternis am Abend und Sternschnuppen in der Nacht zu sehen

Mehr vom Himmelsschauspiel hat man weiter im Westen. So geht in Vorarlberg die Sonne erst um 20.39 Uhr unter. Ideal zur Beobachtung ist ein freier, möglichst tiefer Horizont Richtung Westen. Beobachten darf man nur mit speziellen Finsternisbrillen, beim direkten Blick in die Sonne bzw. mit Hausmitteln wie Sonnenbrillen, rußgeschwärzten Gläsern oder CDs drohen Augenschäden.

Laut Geosphere Austria sollte der Mittwochabend in ganz Österreich wolkenfrei werden, gefolgt von einer sternenklaren Nacht. Ideale Bedingungen gebe es damit auch zum Ausschauhalten nach Sternschnuppen vom Meteorstrom der Perseiden. Ausgelöst wird der Sternschnuppenregen alljährlich, wenn die Erde Mitte August die Staubspur kreuzt, die der Komet Swift-Tuttle auf seiner Bahn hinterlässt. Wenn diese Staubpartikel mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen, verglühen sie dort und rufen in der Luft Leuchteffekte hervor.