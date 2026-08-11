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Sonnenfinsternis am Abend und Sternschnuppen in der Nacht zu sehen

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++ ARCHIVBILD ++ Am Mittwochabend sind Sonnenfinsternis-Brillen gefragt
©APA/APA/dpa/Marijan Murat
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Eine partielle Sonnenfinsternis ist Mittwochabend in Österreich zu sehen. Die Sonne wird zu fast 90 Prozent verfinstert untergehen, in Spanien, Grönland und Island ist die Finsternis sogar total. Das Naturphänomen, bei dem der Mond die Sonnenscheibe verdeckt, beginnt um 19.22 Uhr, die maximale Bedeckung wird um 20.13 Uhr (Wien) genau im Sonnenuntergang erreicht. Zudem werden in der Nacht auf Donnerstag zum Maximum des Meteorstroms der Perseiden viele Sternschnuppen erwartet.

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Mehr vom Himmelsschauspiel hat man weiter im Westen. So geht in Vorarlberg die Sonne erst um 20.39 Uhr unter. Ideal zur Beobachtung ist ein freier, möglichst tiefer Horizont Richtung Westen. Beobachten darf man nur mit speziellen Finsternisbrillen, beim direkten Blick in die Sonne bzw. mit Hausmitteln wie Sonnenbrillen, rußgeschwärzten Gläsern oder CDs drohen Augenschäden.

Laut Geosphere Austria sollte der Mittwochabend in ganz Österreich wolkenfrei werden, gefolgt von einer sternenklaren Nacht. Ideale Bedingungen gebe es damit auch zum Ausschauhalten nach Sternschnuppen vom Meteorstrom der Perseiden. Ausgelöst wird der Sternschnuppenregen alljährlich, wenn die Erde Mitte August die Staubspur kreuzt, die der Komet Swift-Tuttle auf seiner Bahn hinterlässt. Wenn diese Staubpartikel mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen, verglühen sie dort und rufen in der Luft Leuchteffekte hervor.

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