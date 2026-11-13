Social-Media-Clip verringert Stigmatisierung von Drogenabhängigen

Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden oft doppelt. Einerseits macht ihnen ihre Krankheit das Leben schwer, andererseits sind ihre Probleme oft schambehaftet, sie selbst werden von ihrer Umwelt stigmatisiert. Ganz besonders trifft das häufig Personen mit einer Suchterkrankung, was ihre Situation noch zusätzlich verschlechtert.

"Das Stigma macht es den Menschen schwerer, rechtzeitig zu einer Therapie zu kommen", betonte bereits 2020 der damalige Chefarzt der Wiener Psychosozialen Dienste, Georg Psota, anlässlich einer Anti-Stigma-Kampagne unter dem Titel "#darüberredenwir". Stigmatisierung erhöhe das Risiko einer Chronifizierung solcher Krankheiten eklatant, was besonders schwerwiegend sei, weil viele der Erkrankungen bereits in der Jugend erstmals auftreten.

Umso wichtiger könnte eine Studie sein, die vor wenigen Tagen beim Jahreskongress der Amerikanischen Akademie für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) vorgestellt und zeitgleich in "eClinical Medicine" online erschienen ist. Finanziert wurde die Untersuchung vom Heidelberger Institut für Globale Gesundheit. Wissenschafter aus den USA, Großbritannien und Südafrika unter May Adam (Stanford University School of Medicine) untersuchten, ob man über einen kurzen Video-Clip Menschen in ihrer Einstellung gegenüber Suchtkranken beeinflussen könnte.

Die Wissenschafter: "Die gesellschaftliche Stigmatisierung von Menschen mit Suchterkrankungen ist ein weit verbreitetes soziales Problem mit weitreichenden Folgen entlang des gesamten Suchtverlaufs. Indem sie die soziale Unterstützung schwächt und Diskriminierung verstärkt, kann die Stigmatisierung von Suchterkrankungen eine frühzeitige Offenlegung der Erkrankung und die Inanspruchnahme von Hilfe verhindern, die Wiedereingliederung nach der Behandlung erschweren und zu Ausgrenzung und wirtschaftlicher Marginalisierung beitragen."

Um dem entgegenzuwirken, wurde ein kurzer Comic-Video-Clip mit einer passenden Geschichte entwickelt. Der Trickfilm stellt am Beispiel eines jungen Fisches trotz der Warnungen eines Älteren das Hineinrutschen in die Drogenabhängigkeit dar. Schließlich öffnet sich der Ältere aber selbst, indem er von seiner eigenen Geschichte als Abhängiger berichtet. Die Empathie ermöglicht dem Kranken, ein Hilfsangebot anzunehmen.

Schließlich nahmen 13.500 Probanden zwischen 18 und 49 Jahren im Juli 2025 an einem Experiment mit dem zwei Minuten und 40 Sekunden langen Comic-Filmchen teil. Sie bekamen den Clip mit oder ohne begleitenden Ton vorgespielt oder dienten einfach als Kontrollgruppe. Die Einstellungen zu Substanzabhängigen wurden sofort nach dem Betrachten des Videos und zwei Wochen später über einen speziellen Fragebogen gemessen.

Der positive Effekt stellte sich praktisch sofort ein. Im Vergleich zur Kontrollgruppe waren die mittleren Stigmawerte in der Gruppe mit Soundtrack zum ersten Zeitpunkt um neun Prozent niedriger. Ohne Ton war das um sechs Prozent weniger. Nach zwei Wochen lagen die Werte noch um minus vier bzw. minus zwei Prozent niedriger.

Die Wissenschafter: "Eine einmalige Anwendung einer wortlosen Storytelling-Video-Intervention zur sozialen Kontaktaufnahme reduzierte die Stigmatisierung von Suchterkrankungen in den drei Ländern. Die Effekte waren dabei stärker und nachhaltiger, wenn die Intervention von einem Soundtrack begleitet wurde. Unsere Ergebnisse sprechen dafür, solche Interventionen zur sozialen Kontaktaufnahme in bevölkerungsweite Kampagnen zur Reduzierung der Stigmatisierung von Suchterkrankungen zu integrieren." Dann sollten sie aber den Zielgruppen wiederholt gezeigt werden.

In Österreich sind rund 350.000 Menschen alkoholabhängig. Man rechnet mit 150.000 bis 200.000 Menschen mit Abhängigkeit von Schlaf- und Beruhigungsmitteln. Zwischen 35.000 und knapp 40.000 Personen haben hoch riskanten Opioidkonsum.