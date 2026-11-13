Johnny Depp: Vaterwerden gab ihm Klarheit im Leben

Depp hat aus einer früheren Beziehung mit der französischen Sängerin Vanessa Paradis eine gemeinsame Tochter, Lily-Rose (27), und einen Sohn, Jack (24). Vor der Geburt von Lily-Rose habe er sich einige Jahre viele Fragen gestellt und etwa hinterfragt, warum er in Filmen mitspiele, sagte Depp. Als er Vater wurde, "wusste ich es sofort", erzählte er. "Deshalb hast du jeden einzelnen Schritt in deinem Leben gemacht. Darum geht es letztendlich."

Insbesondere seine Rolle als Captain Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe machte Depp um 2010 zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Nun steht Depp mit einer neuen Hauptrolle wieder im Mittelpunkt: In "Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte" verkörpert er Charles Dickens' berühmte Figur Ebenezer Scrooge.