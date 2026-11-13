Neue Allzweckbox im Test: Lohnt sich das Apple TV 4K?

Die Chips:Hier wurde mächtig aufgerüstet. Es steckt nun ein A19-Chip im Apple TV und damit die gleiche Leistung wie im iPhone 17. Das macht die Box zur subjektiv flottesten Streamingbox. Apple verspricht ein Speed-Plus von rund 50 Prozent im Vergleich zur Vorgängerin mit A15-Chip. Im direkten Vergleich muss die sich aber nicht verstecken und ist nach wie vor mehr als schnell genug.

Funktechnik und Speicher: Mit Peripheriegeräten funkt das neue Apple TV nun via Bluetooth 6, ins Heimnetzwerk verbindet es sich über WLAN 7. Beim Speicher gibt es keine Auswahl mehr. Die neue Box kommt einheitlich mit 128 Gigabyte Speicherplatz und LAN-Anschluss. Das günstigere Einsteigermodell nur mit WLAN und ohne Matter entfällt.

Mikrofone an Bord: Wer genau hinschaut, erkennt drei kleine Mikrofonlöcher im Gehäuse der Box. So sollen Sprachkommandos auch ohne Fernbedienung oder angeschlossene Homepods ankommen. Apple sagt dazu: Verarbeitung von Sprachdaten findet nur auf dem Gerät selbst statt.

Surround-Sound: Mit dem neuen Apple TV lassen sich vier statt bisher zwei Homepods (Homepod 2. Generation oder Homepod Mini 2) zusammenschalten und gemeinsam als Surroundsystem betreiben. Apple hat hier viel Mühe in einen optisch schicken Einrichtungsprozess gesetzt - mit bunten Animationen und schönen Kalibrierungstönen. Klickt man die erste Aufforderung zum Einrichten weg, ist es nicht leicht, den Prozess in den Menü-Tiefen der Box oder der Home-App wiederzufinden.

Einmal eingerichtet, funktionieren die vier Lautsprecher nur noch als Einheit. Der Raumklang kommt besonders bei Filmen oder bei 3D-Audio abgemischter Musik zum Tragen. Wer also ohnehin schon Homepods besitzt, bekommt hier eine praktische Zusatzfunktion. Aber: Es gibt sicherlich günstigere Surroundlösungen für den Fernseher. Knapp 1.490 Euro kostet das Set aus TV-Box, zwei großen und zwei kleinen Homepods. Für den Satz mit vier Homepod Mini würden immerhin 1.025 Euro fällig. Das gibt es woanders günstiger, dann allerdings ohne die nahtlose Funktionalität im Apple-Ökosystem.

Der Preis:Wow, das haut rein. Unter anderem wegen der stark gestiegenen Speicherpreise steigt auch der Preis für das Apple TV 4K. 349 Euro inklusive Mehrwertsteuer verlangt Apple für die kleine schwarze Box. Vor vier Jahren lag der Preis bei rund 200 Euro.

Neu auch: Die Siri-Remote genannte Fernbedienung lässt sich jetzt über die "Wo ist?"-App auffinden. Moment, neu? Das konnte doch schon die alte, oder? Korrekt. Doch wer ein iPhone 17 oder neuer hat, kann den Zapper jetzt auch über die genaue Suche mit Pfeilen und Annäherungsbrummen noch in der letzten Sofaritze aufspüren. Alle anderen können nun immerhin einen Ton abspielen lassen und folgen ihren Ohren.

Gut also, dass das Apple TV nun auch ohne Fernbedienung auf Sprachkommandos hört. Zumindest in der Theorie. Denn Siri ist - in Europa - nach wie vor dieselbe. Soll heißen: Standardkommandos für das Smart Home funktionieren top, ebenso die Steuerung der Medienwiedergabe. "Was hat sie gerade gesagt?" etwa lässt den Film zehn Sekunden zurückspringen. Wetterbericht, kleine Faktenfragen: alles kein Problem. Alles andere: naja. Fragen Sie lieber gleich über Ihr iPhone.

Ein Blick in die Einstellungen verrät, warum: Die Beta-Version von Siri AI lässt sich noch nicht auswählen. Wir in der EU müssen vorerst mit der klassischen Siri vorliebnehmen. Was auch immer da für KI-Innovationen drinstecken werden und wie gut sie im Alltag funktionieren, lässt sich bisher nicht absehen.

Nach rund einer Woche Test kann man sagen: Das ist eine stimmige Weiterentwicklung. Im Vergleich zum Vorgänger erhält man mehr Leistung, bessere Sprachsteuerung, Raumklang (mit vier Homepods) und eine zwitschernde Fernbedienung. Wer das 2022er-Modell besitzt und damit glücklich ist, hat vorerst eigentlich keinen Grund für ein Upgrade. Denn die Funktionalität ist mehr oder weniger dieselbe. Durch tvOS 27 sind viele Funktionen auch auf der 3. Generation des Apple TV verfügbar.

Wer aber gerade auf der Suche nach einer neuen Streamingbox ist, findet mit dem Apple TV 4K ein mächtiges Zugangsgerät für Apps, Streaming, Musik und Spiele. Im Vergleich zu konkurrierenden Produkten von Google, Amazon, Nvidia oder den TV-Herstellern bekommt man hier einfach das vielseitigere Gerät. Als Matter-Steuerzentrale wird das Gerät sogar noch zum Verwalter für Thermostate, Sensoren, Schalter und mehr. Praktisch.

Fest steht: Der gestiegene Preis kann einem die Kauflaune gehörig verderben. Aber wer sich jetzt denkt: "Dann kauf ich halt das alte Apple TV 4K!", macht finanziell vielleicht auch keinen Geländegewinn. Die Recherche auf Preisvergleichsplattformen zeigt: Hier ist auch der Preis für die Vorgänger-Box teils ordentlich gestiegen.