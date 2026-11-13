So funktioniert die Keto-Diät und was Experten dazu sagen

Mit der Keto-Diät wird der Stoffwechsel umgestellt: Zucker wird als Energielieferant gemieden. Stattdessen sollen wir Energie aus Fett und Eiweißen beziehen. Durch den vermehrten Fettabbau in der Leber entstehen die sogenannten Ketonkörper. Diese Art der Energiegewinnung heißt Ketose und ähnelt einem Fastenzustand. Je konsequenter die Diät durchgehalten wird, desto besser funktioniert die Ketose. In der Folge sollen die Kilos purzeln.

Lebensmittelexpertinnen und -experten zufolge kann eine Keto-Diät zu einer Mangelernährung führen. Die Lebensmittelauswahl sei bei einer Diät mit extrem wenig erlaubten Kohlenhydraten sehr eingeschränkt, sagt die Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Ganze Lebensmittelgruppen fallen weg, wenn man kaum Obst, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte isst. Auch bestimmte Pflanzen- und Ballaststoffe aus Obst und Gemüse sowie Vitamine sind bei der Keto-Diät nicht besonders gut vertreten. Auch die Deutsche Krebsgesellschaft warnt vor Nebenwirkungen wie Übelkeit und Appetitmangel.

Bei der Keto-Diät sollen vor allem Zucker, aber auch stärkehaltige Produkte wie Kartoffeln, Brot und Nudeln gemieden oder nur in ganz geringen Mengen gegessen werden. Auf den Speiseplan gehören Fisch, Eier, Käse, Butter, Obers, Pekan- und Macadamianusskerne, Paranüsse, Walnusskerne, Mandeln, Avocado, Karfiol und grünes Blattgemüse. Vermieden werden Getreide, stärkehaltiges Gemüse, zuckerhaltige Getränke und raffinierte Fette sowie Alkohol.