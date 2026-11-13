Ciao Nussknacker? Wie man Walnüsse einfach öffnet

©APA, Christin Klose, dpa-tmn
Egal ob zum Snacken oder als Deko: Walnüsse haben im Herbst Hochsaison. Wer sie knacken will, braucht allerdings einen Nussknacker - oder? Nicht unbedingt. Social Media ist voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine Lösung. So auch für alle Walnussfreunde ohne Nussknacker. Um die Nüsse zu knacken, braucht man demnach lediglich ein Messer - egal ob spitz oder abgerundet. Und das Beste: Die Schalenhälften sollen so sogar intakt bleiben.
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Und so geht's: Die Spitze des Messers einfach in den Spalt auf der Unterseite der Walnuss stecken. Nun das Messer leicht drehen. Die Schale sollte sich jetzt öffnen und die Nusskerne sich einfach entnehmen lassen. Fazit: Der Hack funktioniert und ist wirklich sehr einfach. Auch die beiden Schalenhälften bleiben intakt und zerbrechen nicht. Besonders wer mit den Nussschalen später basteln oder dekorieren will, wird also vom Hack profitieren. Nur den Nusskern konnten wir in unserem Test nicht im Ganzen aus der Schale lösen.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
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