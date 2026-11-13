Ciao Nussknacker? Wie man Walnüsse einfach öffnet

Und so geht's: Die Spitze des Messers einfach in den Spalt auf der Unterseite der Walnuss stecken. Nun das Messer leicht drehen. Die Schale sollte sich jetzt öffnen und die Nusskerne sich einfach entnehmen lassen. Fazit: Der Hack funktioniert und ist wirklich sehr einfach. Auch die beiden Schalenhälften bleiben intakt und zerbrechen nicht. Besonders wer mit den Nussschalen später basteln oder dekorieren will, wird also vom Hack profitieren. Nur den Nusskern konnten wir in unserem Test nicht im Ganzen aus der Schale lösen.