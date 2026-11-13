ABO

Ciao Nussknacker? Wie man Walnüsse einfach öffnet

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Messserspitze einfach in den Spalt auf der Unterseite der Nuss stecken
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
Egal ob zum Snacken oder als Deko: Walnüsse haben im Herbst Hochsaison. Wer sie knacken will, braucht allerdings einen Nussknacker - oder? Nicht unbedingt. Social Media ist voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine Lösung. So auch für alle Walnussfreunde ohne Nussknacker. Um die Nüsse zu knacken, braucht man demnach lediglich ein Messer - egal ob spitz oder abgerundet. Und das Beste: Die Schalenhälften sollen so sogar intakt bleiben.

von

News auf Google bevorzugen

Und so geht's: Die Spitze des Messers einfach in den Spalt auf der Unterseite der Walnuss stecken. Nun das Messer leicht drehen. Die Schale sollte sich jetzt öffnen und die Nusskerne sich einfach entnehmen lassen. Fazit: Der Hack funktioniert und ist wirklich sehr einfach. Auch die beiden Schalenhälften bleiben intakt und zerbrechen nicht. Besonders wer mit den Nussschalen später basteln oder dekorieren will, wird also vom Hack profitieren. Nur den Nusskern konnten wir in unserem Test nicht im Ganzen aus der Schale lösen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
So funktioniert die Keto-Diät und was Experten dazu sagen
Gesundheit
So funktioniert die Keto-Diät und was Experten dazu sagen
Neue Allzweckbox im Test: Lohnt sich das Apple TV 4K?
Technik
Neue Allzweckbox im Test: Lohnt sich das Apple TV 4K?
Rebounding ist ein umfassendes Ganzkörpertraining
Gesundheit
Kleines Trampolin, großer Spaß: Was genau ist Rebounding?
Quarantäne auf der Hondius
Technik
Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Studie liefert neue Erkenntnisse
Hilfe gegen Ebola kommt nicht bei Einsatzkräften an
Politik
Hilfe gegen Ebola kommt nicht bei Einsatzkräften an
Künstliche Intelligenz verbesserte Vorhersage von Hurrikanen
Technik
Künstliche Intelligenz verbesserte Vorhersage von Hurrikanen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER