Silent Calls: Was gegen belästigende Anrufe hilft

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Viele Call-Center setzen sogenannte Telefonie-Dialer ein. Das sind automatische Wählprogramme, die gleichzeitig mehr Nummern anwählen können, als Mitarbeiter für ein Gespräch verfügbar sind. Das Resultat: Sobald die ersten Angerufenen das Telefonat entgegengenommen haben, werden die übrigen Anrufe einfach getrennt, erklären Expertinnen und Experten.

von APA