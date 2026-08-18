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Silent Calls: Was gegen belästigende Anrufe hilft

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Viele Netzbetreiber bieten an, einzelne Telefonnummern zu sperren
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
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Viele Call-Center setzen sogenannte Telefonie-Dialer ein. Das sind automatische Wählprogramme, die gleichzeitig mehr Nummern anwählen können, als Mitarbeiter für ein Gespräch verfügbar sind. Das Resultat: Sobald die ersten Angerufenen das Telefonat entgegengenommen haben, werden die übrigen Anrufe einfach getrennt, erklären Expertinnen und Experten.

von

Das führt zu drei möglichen Effekten:

Es gibt technische Möglichkeiten, belästigende Anrufe zu blockieren:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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