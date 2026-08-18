Silent Calls: Was gegen belästigende Anrufe hilft

Viele Call-Center setzen sogenannte Telefonie-Dialer ein. Das sind automatische Wählprogramme, die gleichzeitig mehr Nummern anwählen können, als Mitarbeiter für ein Gespräch verfügbar sind. Das Resultat: Sobald die ersten Angerufenen das Telefonat entgegengenommen haben, werden die übrigen Anrufe einfach getrennt, erklären Expertinnen und Experten.
von
Das führt zu drei möglichen Effekten:
Es gibt technische Möglichkeiten, belästigende Anrufe zu blockieren:
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose