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NASA: Astronauten erreichen ISS in Rekordzeit

Subressort
Technik
Aktualisiert
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Ein neuer Rekord
©Getty Images North America, APA, JUSTIN SULLIVAN
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In Rekordzeit hat eine US-Raumkapsel die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nur sieben Stunden und 55 Minuten nach dem Start dockte die Raumkapsel "Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX an der ISS an - laut der US-Raumfahrtbehörde NASA ist das die schnellste Zeitspanne vom Start bis zum Andocken eines US-Raumschiffs in der Geschichte der ISS.

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Die Gruppe von vier Astronauten war am Donnerstagvormittag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Zuvor hatten US-Raumfahrzeuge für diese Strecke viel mehr Zeit benötigt. Im August 2025 etwa brauchte eine "Dragon" 14 Stunden und 44 Minuten. Schneller bringt Russland seine Kosmonauten zur ISS: Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord vom Start bis zum Andocken liegt nach Angaben des Guinness-Buches der Rekorde bei drei Stunden und drei Minuten, aufgestellt von der bemannten Sojus MS-17 am 14. Oktober 2020.

An Bord des aktuellen "Dragon"-Fluges waren die NASA-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk sowie der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow. Die Kapsel dockte der NASA zufolge um 19.05 Uhr Ortszeit (1.05 Uhr MESZ am Freitag) am "Harmony"-Modul der ISS an.

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