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Ist Bio-Brot gesünder als normales Brot?

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Für gutes und gesundes Brot kommt es auf lange Teigführung an
©APA, dpa, GMS, Kai Remmers
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Viele Konsumenten gehen davon aus, dass Biobrot besonders gesund ist. Ist das so? "Bioprodukte sind per se nicht förderlicher für die Gesundheit", sagt die Ernährungsexpertin Astrid Donalies. Doch bei Bio-Brot, für das nur Getreide aus ökologischem Anbau verwendet wird, liegt der Fall anders: "Bio-Bäcker setzen bevorzugt Vollkornmehl oder -schrot ein, und das ist eben vorteilhaft", sagt die Ernährungsexpertin. Donalies nennt weitere gesundheitliche Vorteile.

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Vielfach wird das Korn erst kurz vor dem Backen gemahlen, empfindliche Inhaltsstoffe bleiben somit besser erhalten. Bio-Backbetriebe arbeiten ohne den Einsatz von Zusatzstoffen wie zum Beispiel Verarbeitungshilfsstoffen, Aromen und Enzymen. Bio-Bäckereien lassen den Teig länger gehen. Je länger das Brot geht, desto bekömmlicher und nahrhafter wird es.

Manchmal werden andere Getreidesorten eingesetzt, die unter Umständen individuell verträglicher sein können - zum Beispiel Urgetreide wie Dinkel und Einkorn. Die Zutaten stammen oft aus regionaler Erzeugung.

Bäckermeister Bernd Kütscher betont allerdings, dass Brot aus handwerklicher Herstellung ohne Bio-Siegel genauso gesund sein kann.

Herkömmliches Brot ist nicht schlechter als Bio-Brot, sofern der Bäcker...

- Qualität achtet.

- Sauerteig einsetzt.

- lange Teigreifezeiten einhält.

Fazit: "Wer Bio-Brot kauft, tut primär etwas für die Umwelt, weil die ökologische Landwirtschaft andere Standards im Bereich Düngung und Pflanzenschutz einhält", sagt Kütscher.

HANNOVER - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Kai Remmers/Kai Remmers

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