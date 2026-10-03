Michael Douglas gesteht Affäre mit Kathleen Turner

Die spürbare Chemie zwischen ihnen hätten sie nie verleugnet. Doch sei die offizielle Fassung stets gewesen: "Wir waren beide versucht, aber es ist nie etwas zwischen uns passiert", so Douglas. Doch: "Das war eine Lüge."

Turner quittierte die Offenbarung gegenüber "People" ihrerseits knapp: "Meine Güte, was für eine Aufregung über etwas von vor 40 Jahren!" hieß es in einem Statement. "Ich liebe Michael und ich freue mich darauf, das Buch zu genießen." Michael Douglas wird am 6. Oktober seine Memoiren mit dem Titel "One Helluva Ride", veröffentlichen.

Im Buch-Auszug schildert Douglas, er sei zu dem Dreh der Abenteuerkomödie 1984 "technisch noch verheiratet, aber getrennt" von seiner damaligen Ehefrau Diandra nach Mexiko gereist. Die aufstrebende Schauspielerin Turner habe ihn dort "wie jeden anderen Kerl auf der Welt damals völlig umgehauen."

Ihr Techtelmechtel hielten sie demnach vom Rest der Crew geheim. Der "Zauber" sei erst durch den Besuch Diandras mit dem gemeinsamen Sohn Cameron am Drehset gebrochen worden, so Douglas. "Irgendwann war sie alleine mit Kathleen und machte ihr deutlich, dass wir immer noch verheiratet sind. Ihre Sicht auf die Umstände unserer Trennung war anders als meine", heißt es in Douglas' Erinnerungen. Turner habe sich daraufhin zurückgezogen.

Die beiden Top-Stars der 1980er Jahre standen später noch einmal als Paar vor der Kamera, darunter für die Abenteuer-Fortsetzung "Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil" sowie das Scheidungsdrama "Der Rosenkrieg". Zuletzt wirkten Douglas und Turner zusammen 2021 in der dritten Staffel der Sitcom "The Kominsky Method" mit.

Den Oscar-Preisträger ("Wall Street"), der seit dem Jahr 2000 mit der Schauspielerin Catherine Zeta-Jones verheiratet ist, verbindet nach eigenen Worten bis heute eine enge Freundschaft mit Turner. Entsprechend habe er sie um Erlaubnis gefragt, ob er das lange gehütete Geheimnis in seinen Memoiren lüften darf, heißt es laut dem "People"-Magazin in seinem Buch.