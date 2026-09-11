Lichtershow lässt weitere Konzerte von Oasis erwarten

Am Donnerstagabend leuchtete erst das Logo der Band über dem Joie Stadium in Manchester auf, bevor es durch das Datum und die Uhrzeit ersetzt wurde. Die Band kokettierte zuletzt immer wieder in sozialen Medien mit Hinweisen auf mögliche künftige Konzertorte.

Zum ersten Mal seit ihrer Trennung im Jahr 2009 und jahrelangen Streits fanden sich Liam und Noel im vergangenen Jahr für eine Reunion-Tournee zusammen. Aufgetreten waren sie unter anderem in Großbritannien, den USA und Südamerika. Das lange ersehnte Comeback war von Fans in aller Welt gefeiert worden.

Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album "Definitely Maybe" bekannt. Spätestens die zweite Platte "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 mit Hits wie "Wonderwall" machte Oasis weltberühmt. Bei den Filmfestspielen in Venedig waren die beiden zuletzt bei der Weltpremiere der Dokumentation "Oasis: Don't Look Back in Anger" zu Gast.

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