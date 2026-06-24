ABO

Schnellster Supercomputer steht jetzt in China

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Deutscher Supercomputer Jupiter auf Platz fünf
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Zehn Jahre lang führten Rechner aus den USA die Rangliste der leistungsstärksten Computer der Welt an - nun hat ein chinesischer Supercomputer den Titel erobert: Lineshine führt die mit Spannung erwartete und am Montag auf der ISC-Konferenz in Hamburg veröffentlichte Top-500-Liste der schnellsten Computer der Welt an. Damit verdrängte Lineshine den bisherigen Spitzenreiter El Capitan des US-Energieministeriums auf den zweiten Platz.

von

Das derzeit schnellste Gerät steht in der südchinesischen Stadt Shenzhen und erreicht eine Dauerleistung von 2,2 Exaflops - eine Maßeinheit für die Rechenleistung eines Computers pro Sekunde. Lineshine wurde ausschließlich mit in China entwickelten Prozessoren gebaut. Bisher enthielten die meisten der weltweit führenden Rechner in den USA hergestellte Chips.

Auf Platz drei und vier der Rangliste stehen zwei weitere Supercomputer aus den USA. Auf Platz fünf folgt ein deutscher Computer: der Jupiter Booster vom Forschungszentrum Jülich. Er gilt damit als der schnellste Supercomputer Europas.

PRODUKTION - 23.04.2025, Nordrhein-Westfalen, Jülich: Ein Mitarbeiter arbeitet am Supercomputer Jupiter im Forschungszentrum Jülich. (zu dpa: «Chinesischer Supercomputer führt Weltrangliste an») Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mit dem Trick entstehen gleichmäßige, formschöne Käsescheiben
Gesundheit
Camembert, Brie und Co.: Weichkäse schneiden ohne Kleben
Das Dressing kommt erst zum Schluss dazu
Gesundheit
Pfiffige Dressings in der Salatschüssel - so gehts
"Nero e Crema" in Eiswürfelform schmilzt wunderbar cremig auf Salat
Gesundheit
"Nero e Crema": Eiswürfel-Dressing mit Balsamico
Im Sommer sollte man nur so viel kaufen, wie tatsächlich gegessen wird
Gesundheit
Sommerzeit ist Keimzeit: Gut essen trotz Hitze
Die Muskulatur lockern und trainieren ist sinnvoll
Gesundheit
Was wirklich bei Rückenschmerzen hilft
Schwitzen nutzt der Temperaturregulation
Gesundheit
Warum wir schwitzen und das ziemlich gesund ist
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER