Camembert, Brie und Co.: Weichkäse schneiden ohne Kleben

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Backpapier-Tipp fürs Schneiden von Weichkäse in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Ein kleines Stück Backpapier in der Mitte falten und um die Klinge des Messers legen. Das Backpapier am besten mit den Fingern fixieren und mit dem umwickelten Messer durch den Käse schneiden.

Fazit: Der Hack hält, was er verspricht. Mit dem Backpapier gleitet das Messer leichter durch den Weichkäse, ohne dass dieser daran kleben bleibt. So entstehen gleichmäßige, formschöne Scheiben, die sich auch auf der Käseplatte sehen lassen können.