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Camembert, Brie und Co.: Weichkäse schneiden ohne Kleben

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Mit dem Trick entstehen gleichmäßige, formschöne Käsescheiben
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Weichkäse schmeckt vielen besonders gut, wenn er nicht direkt aus dem Kühlschrank kommt. Doch mit steigender Temperatur wird das Schneiden schwieriger: Der Käse bleibt am Messer kleben und sieht auf der Käseplatte schnell unappetitlich aus. Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Fall von Weichkäse soll Backpapier sauberes Schneiden ermöglichen.

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Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Backpapier-Tipp fürs Schneiden von Weichkäse in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Ein kleines Stück Backpapier in der Mitte falten und um die Klinge des Messers legen. Das Backpapier am besten mit den Fingern fixieren und mit dem umwickelten Messer durch den Käse schneiden.

Fazit: Der Hack hält, was er verspricht. Mit dem Backpapier gleitet das Messer leichter durch den Weichkäse, ohne dass dieser daran kleben bleibt. So entstehen gleichmäßige, formschöne Scheiben, die sich auch auf der Käseplatte sehen lassen können.

ILLUSTRATION - Schritt 2: Mit dem umwickelten Messer in den Käse schneiden. (zu dpa: «Camembert, Brie und Co.: Weichkäse schneiden ohne Kleben») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Und: Gleichmäßige Scheiben lassen sich besonders schön anrichten. (zu dpa: «Camembert, Brie und Co.: Weichkäse schneiden ohne Kleben») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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