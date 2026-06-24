"Nero e Crema": Eiswürfel-Dressing mit Balsamico

• 400 g griechischer Naturjoghurt

• 100 ml Bio-Vollmilch

• 80 g Dijon-Senf

• 1 kleine Schalotte (ca. 20 g) fein gerieben

• 1 TL Manuka- oder Akazienhonig

• Saft von 1/2 Bio-Zitrone (ca. 2 EL)

• 1/2 TL feines Fleur de Sel

• 1/2 TL frisch gemahlener weißer Pfeffer

Zum Marmorieren:• 2-3 TL Aceto Balsamico Tradizionale (mind. 12 Jahre gereift, dickflüssig), 2 bis 3 Tropfen pro Eiswürfel

Tipp:Das Konfekt sollte spätestens am Vortag zubereitet werden, da die Gefrierzeit mindestens 5 Stunden bei -18 Grad beträgt.

1. In einer großen Schüssel Joghurt und Milch mit Dijon-Senf mit einem Löffel zu einer homogenen, samtigen, hell beigefarbenen Masse verrühren. Fein geriebene Schalotte, Honig, Zitronensaft, Salz und weißen Pfeffer hinzugeben. Mit dem Schneebesen oder Stabmixer 1-2 Minuten kräftig aufschlagen, damit alles emulgiert und die Schärfe des Senfs sich gleichmäßig verteilt.

Die Masse sollte senfig, leicht säuerlich, cremig und mit einem Hauch Süße im Abgang schmecken. Mit Zitronensaft oder Senf können Säure und Geschmacksintensität gesteuert werden. Die Konsistenz sollte nicht zu wässrig sein, gegebenenfalls etwas Obers dazugeben.

2. Die Mischung gleichmäßig in zwei Eiswürfelformen verteilen. Pro Würfel etwa 2-3 mm Platz oben lassen, der Balsamico nimmt noch etwas Raum ein.

3. Mit einem kleinen Löffel oder einer Pipette pro Würfel 2-3 winzige Tropfen Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP in die Mitte geben. Sofort mit einem Zahnstocher kreisförmig, wellenförmig oder in Streifen verstreichen, um eine elegante Marmorierung zu erhalten. Der Balsamico sinkt leicht ein und bildet dunkle Adern in der beigefarbenen Creme. Nicht zu stark rühren, sonst wird es braun statt marmoriert!

4. Eiswürfelformen vorsichtig und eben in das Gefrierfach stellen. Mindestens 5 Stunden, besser über Nacht gefrieren lassen. Im Tiefkühlfach hält sich das Dressing-Konfekt mindestens 8 Wochen.