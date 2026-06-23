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Was wirklich bei Rückenschmerzen hilft

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Die Muskulatur lockern und trainieren ist sinnvoll
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Ein Leben ohne Rückenschmerzen ist der Wunsch vieler Menschen - und mit dem richtigen Wissen zur Vorbeugung und Linderung auch erreichbar. Hinter plötzlichen, akuten Beschwerden kann auch eine behandlungsbedürftige Ursache stecken, wie etwa eine Verletzung der Wirbelsäule, betont der Mainzer Orthopäde Prof. Hans-Raimund Casser. In solchen Fällen ist ein Arztbesuch unerlässlich. Handelt es sich jedoch um mäßige Schmerzen, können einfache Maßnahmen für Entlastung sorgen.

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Früher lautete die Devise, sich ins Bett zu legen und sich auszuruhen. "Heute gilt Schonen als überholt, sagt Casser, der Beiratsmitglied der Deutschen Schmerzgesellschaft ist. Stattdessen ist es meist besser, in Bewegung zu bleiben und so die Muskeln zu aktivieren und zu kräftigen. Durch die Schonhaltung und die damit verbundene einseitige Belastung verspannen sonst die Muskelgruppen, erklärt der Orthopäde David Christopher Kubosch von der Gelenk-Klinik Gundelfingen. Dadurch werden die Schmerzen letztlich nur noch intensiver. Wirken Sie durch gezielte Gymnastik und ausreichende Bewegung den Verspannungen entgegenvorher aber die Ursache abklären lassen!

Die Muskulatur lockern und trainieren ist sinnvoll. Um die Wirbelsäule vor vorzeitigem Verschleiß und Schmerzen zu bewahren, helfen regelmäßige Rückenübungen.

Kubosch nennt zwei Beispiele:

1. Katzenbuckel

2. Äpfel pflücken

Auch im Alltag können Sie darauf achten, dass Sie die richtige Haltung einnehmen:

"Alternativ tut es übrigens auch ein auf den Stuhl gelegtes Balancekissen, so Kubosch. Das hat den gleichen Effekt.

Achten Sie darauf, dass es keine Zugluft an Ihrem Sitzplatz gibt. Sie fördert Verspannungen in der Muskulatur.

Bei akuten Schmerzen kann Wärme in der Tat helfen.

"Sie lockert die Muskulatur, sagt der Orthopäde Prof. Bernd Kladny, Chefarzt an der Fachklinik Herzogenaurach. Dafür muss aber klar sein, dass tatsächlich verspannte Muskeln die Beschwerden auslösen - und nicht etwa eine Verletzung oder psychische Probleme.

Beispiele für Wärmeanwendungen

Als Alternative eignet sich folgendes:

Wärme kann Rückenschmerzen meistens lindern, in manchen Fällen wirkt sie aber kontraproduktiv - etwa bei einer akuten Entzündung oder Schwellung. Führt Wärme zu keiner Besserung oder gar zu einer Verschlechterung, sollten Sie die Behandlung unterbrechen.

Oft heißt es, Kühlen sei bei akuten Schmerzen besser. Kladny rät an der Wirbelsäule aber davon ab - anders als bei anderen Muskeln und Gelenken. "Es gibt Menschen, die sehr empfindliche Nieren haben, das verursacht dann unter Umständen mehr Probleme, als dass es hilft."

ILLUSTRATION - Bei Rückenschmerzen ist Schonen angesagt? Das ist ein Mythos. (zu dpa: «Gute Nachricht: Bei Rückenschmerzen ist meist nichts kaputt») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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