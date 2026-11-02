Psychologe Oliver Vitouch wird neuer mdw-Rektor

"Es ist ein großes Privileg, die Leitung einer so famosen Institution übernehmen zu dürfen! Ulrike Sych und ihr Rektoratsteam werden im Herbst 2027 ein erstklassig geführtes Haus übergeben: Die mdw ist in all ihren Sparten eine Spitzenuniversität von Weltrang", freute sich Vitouch.

"Mit Oliver Vitouch konnten wir für die mdw eine außergewöhnlich geeignete Persönlichkeit als Rektor finden. Seine profunde Erfahrung im österreichischen Universitätssystem steht außer Zweifel. Darüber hinaus hat er vor allem mit seinen Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung der mdw sowie seinem hervorragenden Kunst- und Musikverständnis überzeugt", streute Angelika Möser, Vorsitzende des Universitätsrats, dem Frischgekürten verbale Rosen.

Dabei hat der am 4. April 1971 geborene Sohn des Wiener Medienpsychologen Peter Vitouch und der SPÖ-Politikerin respektive "Am, dam, des"-Moderatorin Elisabeth Vitouch einen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Hintergrund für die mdw. Schließlich ist Vitouch doch Psychologieprofessor beziehungsweise gehört dem Board of Trustees des ISTA in Klosterneuburg und dem Präsidium der Österreichischen Forschungsgemeinschaft an. Der designierte mdw-Chef war von 2006-2012 Senatsvorsitzender und danach bis 2024 Rektor der Universität Klagenfurt.

Allerdings hat Vitouch Klarinette und Klavier am Konservatorium der Stadt Wien (der heutigen MUK) studiert respektive sich früh mit Musikpsychologie beschäftigt - ein Fach, in dem er auch an der Universität Wien habilitierte. Nun führt er künftig die mdw mit ihren rund 3.000 Studierenden aus 72 Ländern und 147 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst, Wissenschaft, Forschung und Pädagogik, zu der auch das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien gehören.

(S E R V I C E - www.mdw.ac.at )