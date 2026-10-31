"Rammstein - Live in Mexico City": Furioses (Hit-)Feuerwerk

von
20 Songs aus der gesamten Karriere der deutschen Industrial-Metal-Provokateure gibt es zu sehen und in Dolby-Atmos-Sound - sofern verfügbar - zu hören. Hits wie "Du Hast", "Sonne", "Ich Will" sowie "Te Quiero Puta!" treffen auf 20 Meter hohe Flammen, exzessive Pyroeffekte und imposante Industriearchitektur. Brachialer Bombast at its best.
(S E R V I C E - https://www.youtube.com/watch?v=9x-dFyLxfBQ )
Fans of Rammstein music band queue under portraits of band members prior to a concert at Wankdorf Stadium in Bern on June 17, 2023. Several women have come forward recently to claim they were drugged and recruited to engage in sexual activity with singer Till Lindemann, at Rammstein metal band after-show parties. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)