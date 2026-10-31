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"Rammstein - Live in Mexico City": Furioses (Hit-)Feuerwerk

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Konzertfilm der deutschen Heavy-Metal-Band kommt ins Kino
©Afp, APA, FABRICE COFFRINI
Kommendes Jahr geht Till Lindemann wieder auf Solotour - auch mit Stopp in Österreich. Live-Termine für seine Band Rammstein gibt es derzeit nicht. Fans können die Durststrecke allerdings mit dem Konzertfilm "Rammstein - Live in Mexico City" überbrücken. Aus drei ausverkauften Abenden im Oktober 2022 vor insgesamt 200.000 Besuchern hat Paul Dugdale ein fast zweistündiges Spektakel destilliert. Ab Mittwoch im Kino.

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20 Songs aus der gesamten Karriere der deutschen Industrial-Metal-Provokateure gibt es zu sehen und in Dolby-Atmos-Sound - sofern verfügbar - zu hören. Hits wie "Du Hast", "Sonne", "Ich Will" sowie "Te Quiero Puta!" treffen auf 20 Meter hohe Flammen, exzessive Pyroeffekte und imposante Industriearchitektur. Brachialer Bombast at its best.

(S E R V I C E - https://www.youtube.com/watch?v=9x-dFyLxfBQ )

Fans of Rammstein music band queue under portraits of band members prior to a concert at Wankdorf Stadium in Bern on June 17, 2023. Several women have come forward recently to claim they were drugged and recruited to engage in sexual activity with singer Till Lindemann, at Rammstein metal band after-show parties. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

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