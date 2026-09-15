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Brad Pitts Sohn legt Namen des Vaters ab

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Ein weiteres Kind distanziert sich von Vater Brad Pitt
©Afp, APA, ALBERTO E. RODRIGUEZ
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Der älteste Sohn der geschiedenen Hollywood-Stars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), Maddox, hat offiziell den Nachnamen seines Vaters abgelegt. Ein Richter gab am Montag dem Antrag von Maddox auf Namensänderung statt, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten. Der Name des 25-Jährigen wurde demnach rechtlich von Maddox Chivan Jolie-Pitt in Maddox Chivan Jolie geändert.

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Maddox ist nicht das einzige Kind des einstigen Hollywood-Paars Jolie und Pitt, das sich durch eine Namensänderung vom Vater distanziert. Seine Schwester Shiloh (20) hatte bereits im Jahr 2024 ein Gesuch vor Gericht eingereicht und den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. Entsprechende Anträge von Zahara (21) und Vivienne (18) laufen derzeit, um die legal eingetragenen Namen "Zahara Marley Jolie" und "Vivienne Marcheline Jolie" zu erhalten. Laut "People"-Magazin ist Zaharas Anhörung für Ende September, Viviennes Anhörung für Anfang November angesetzt.

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder (Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox), zudem übernahm der Schauspieler die Vaterrolle für Jolies Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara. Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

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