"Ötzi" bekommt digitalen Zwilling zum 35er

Angefertigt wurde die virtuelle Rekonstruktion in Submillimeter-Auflösung von einem Team unter der Leitung des Archäologen Luca Bezzi. Mit dem Zwilling "entsteht ein vielseitiges Werkzeug für konservatorische, archäologische und forensische Fragestellungen", wird Bezzi zitiert. Das ermöglicht neue Einsichten, ohne dafür den fragilen, über Jahrtausende konservierten Körper aus seiner Kühlkammer entnehmen zu müssen. Ebenso detailliert einzusehen sind die zahlreichen Funde, die 1991 neben dem Leichnam geborgen wurden.

Service: https://doi.org/10.3390/heritage9090339