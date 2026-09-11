Neues zum "Erfolg" des SARS-CoV-2-Spike-Proteins

Untersucht wurden neben der ursprünglichen Wuhan-1-Variante auch das Verhalten des Spike-Proteins der mittlerweile weithin bekannten Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- und der diversen Omikron-Untervarianten BA.1, BA.2, BA.5, XBB.1.5 sowie JN.1. Die Analysen der Bewegungen der Proteine in kleinstem Maßstab zeigten, dass das Delta-Spike "besonders gut für eine mehrfache Bindung" an ACE2 angepasst war. "Omikron brauchte viel länger, band sich aber stärker", so Hinterdorfer. Insgesamt wurden die anfänglich biegsamen Spikes mit der Zeit steifer, was sie leichter mehrfach andocken ließ. Bei der Omikron-Variante wurde das Protein dann sehr kompakt. Das erlaubte zwar nur noch das punktuelle Kontaktschließen, die Verbindung hielt aber stabiler an, berichten die Forschenden.

Service: https://doi.org/10.1002/advs.77290