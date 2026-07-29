ABO

Neuer Wirkstoff erhöht Chancen auf erfolgreiche Nierentransplantation

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Viele Patienten haben eine ungünstige immunologische Ausgangslage
©APA/APA/dpa/Soeren Stache
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Ein neuer Wirkstoff aus der Krebstherapie könnte auch bei Transplantationen gute Dienste leisten. Bei einem Patienten ohne realistische Chance auf eine geeignete Niere wurde eine nachhaltige Reduktion von Antikörpern gegen potenzielle Spenderorgane erzielt, wodurch eine Transplantation ermöglicht wurde, zeigt ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Medizinischen Universität (MedUni) Wien in einer im "New England Journal of Medicine" publizierten Fallstudie.

von

Zum Einsatz kam der bisher zur Behandlung von Blutkrebs (Myelom) eingesetzte Wirkstoff Teclistamab bei einem 37-Jährigen, der bereits mehr als zwölf Jahre auf der Warteliste stand und bei dem den Angaben zufolge praktisch keine Aussicht auf eine kompatible Spenderniere bestand. Nach zwei Nierentransplantationen hatte das Immunsystem Antikörper (Human Leukocyte Antigens/HLA) gegen Gewebemerkmale potenzieller Spenderorgane gebildet, was die Verfügbarkeit geeigneter Organe deutlich einschränkt. 20 bis 30 Prozent der Personen auf der Warteliste seien von einer relevanten HLA-Sensibilisierung betroffen.

Durch die Behandlung mit dem Wirkstoff über einen Zeitraum von 31 Wochen habe man eine substanzielle und nachhaltige Reduktion von Antikörpern gegen potenzielle Transplantate erzielt, erklären die Forscher um Studienleiter Georg Böhmig und Erstautorin Martina Schatzl von der Klinischen Abteilung für Nephrologie und Dialyse der Wiener Uniklinik für Innere Medizin III in einer Aussendung.

Das sei mit derzeit verfügbaren Verfahren zur sogenannten Desensibilisierung, die darauf zielen, die Zahl der Antikörper vor einer Transplantation zu reduzieren, nicht möglich, da sie nur begrenzt und kurzfristig wirken. Der neue Ansatz greife dagegen direkt in die Antikörperproduktion ein, senke die Abwehrreaktion nachhaltig und erhöhe die Chancen auf eine erfolgreiche Organtransplantation trotz einer ungünstigen immunologischen Ausgangslage beträchtlich.

"Im Verlauf der Therapie konnten HLA-Merkmale von Spendernieren, gegen die zuvor starke Antikörperreaktionen bestanden, schrittweise als akzeptabel eingestuft werden", so Schatzl. Letztendlich ist die Transplantation gelungen: "Dem Patienten geht es heute sehr gut, die Nierenfunktion ist ausgezeichnet, er braucht keine Dialyse mehr", wird Böhmig zitiert. Es gebe auch Hinweise darauf, dass der Ansatz bei der Transplantation von Organen genetisch modifizierter Schweine und bei blutgruppeninkompatiblen Transplantationen angewendet werden könnte. Noch seien für den Einsatz der neuen Behandlungsstrategie in der klinischen Praxis aber weitere Studien nötig.

(S E R V I C E - Studie: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2603853 )

ILLUSTRATION - Ein Styropor-Behälter zum Transport von zur Transplantation vorgesehenen Organen steht am 27.09.2012 in Berlin im Operationssaal eines Krankenhauses auf einem Tisch. In derartigen keimfreien Behältern wird das zuvor mit einer speziellen Flüssigkeit gespülte und gekühlte Spenderorgan schnellstmöglichst in ein Transplantationszentrum zum Patienten transportiert. Vom 1. November an werden Krankenkassen Info-Briefe über Organspende verschicken - weil es viel zu wenige Spender gibt. Foto: Soeren Stache/dpa (Zu dpa-Korr.: «Organspende ja oder nein - Entscheidungen nach dem großen Skandal» vom 16.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
SOS-Kinderdorf beginnt mit Umsetzung von Reformschritten
Politik
SOS Kinderdorf beginnt mit Umsetzung von Reformen
Die "Amadeus" (links) würde mehr Wasser unter ihrem Rumpf benötigen
Reisen & Freizeit
Wassermangel schränkt Salzach-Schifffahrt in Salzburg ein
Totschnig: "Zeitliche Fristen schwer zu nennen"
Politik
Trinkwasser-Gipfel mit Entwurf für "Wasserentnahmeregister"
Wolfgang Maass vom Institute of Machine Learning and Neural Computation der TU Graz
Technik
TU Graz entwickelt energiesparende KI nach Vorbild des Gehirns
++ ARCHIVBILD ++ Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige soll kommen
Technik
Social-Media-Verbot - Wissenschafter fordert laufende Prüfung
Die große Bantu-Sprachfamilie ist auch in Somalia verbreitet
Technik
Sprachkontakte verschleiern Frühgeschichte der Bantu-Sprachfamilie
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER