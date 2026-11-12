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COP31 - Bericht: Welt muss beim Klimaschutz zügig umsteuern

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Schutzziele sind schwer zu erreichen
©SCHNEIDER, APA, HARALD SCHNEIDER
Die Erderhitzung dürfte einer Studie zufolge unwiederbringlich über der kritischen Marke von 1,5 Grad verharren, wenn die Weltgemeinschaft sich nicht schnell und drastisch von Öl, Gas und Kohle verabschiedet. Zu diesem Schluss kommen aktualisierte Berechnungen des Climate Action Tracker, die auf der Weltklimakonferenz in der Türkei vorgestellt wurden. Die Experten hatten geprüft, ob die Klimapolitik von Staaten zu den international vereinbarten Schutzzielen passt.

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Wird die aktuelle Klimapolitik weltweit fortgeführt, erwärmt sich der Planet laut neuer Berechnung bis 2100 um 2,7 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit – ein leichter Anstieg gegenüber den 2,6 Grad des Vorjahres. Sollten die Regierungen ihre Ziele für 2030 und 2035 erreichen, läge die Erwärmung bis zum Jahr 2100 dennoch bei 2,6 Grad – ein unveränderter Wert gegenüber 2025. Bezieht man alle Zusagen sowie langfristige Ziele ein, um auf Netto-Null-Emissionen zu kommen, ergäbe sich bis 2100 eine Erwärmung von 1,9 Grad.

Bill Hare von Climate Analytics, Partnerorganisation des Climate Action Tracker, sagte dazu: "Regierungen stehen vor einer knallharten Entscheidung: Entweder sie unterstützen weiterhin die fossile Brennstoffindustrie – was die Menschheit unweigerlich in verheerende wirtschaftliche Schäden, eine steigende Sterblichkeit durch Hitze sowie klimabedingte Krankheiten und Katastrophen stürzen würde, an die sie sich nicht anpassen kann –, oder sie setzen auf Lösungen, die bereits verfügbar und kostengünstiger denn je sind."

Die Autoren verwiesen in dem Zusammenhang auf ermutigende Fortschritte. So habe 2025 sauberer Strom den gesamten Anstieg des weltweiten Energiebedarfs gedeckt; dazu bauten Indien und China erneuerbare Energien in Rekordtempo aus. Auch habe die Verbreitung von Elektrofahrzeugen neue Höchststände erreicht.

Der Bericht weist jedoch darauf hin, dass die positiven Entwicklungen bisher nicht ausreichen, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgasemissionen schnell genug zu drosseln. Ein steigender Energiebedarf sowie der Ausbau neuer Infrastrukturen für fossile Brennstoffe habe dazu geführt, dass auch die Emissionen nach wie vor steigen.

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Klima / Hitze / Klimakrise / Erderwärmung / Landwirtschaft / Agrar. Getreide vor dem Sonnenuntergang aufgenommen am Dienstag 14. Juni 2022 in Niederösterreich.

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