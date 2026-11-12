Hilfe gegen Ebola kommt nicht bei Einsatzkräften an

"Es besteht weiterhin eine besorgniserregende Diskrepanz zwischen den beträchtlichen Ressourcen, die für die Bekämpfung mobilisiert wurden, und dem, was tatsächlich die Patienten, die Einsatzkräfte vor Ort und die Gemeinden erreicht", erklärte Ärzte ohne Grenzen. Trotz hunderter Millionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft bereitgestellt wurden, "versuchen viele Einsatzkräfte vor Ort weiterhin mit leeren Händen und leeren Taschen den Ausbruch einzudämmen", erklärte der internationale Präsident von Ärzte ohne Grenzen, Javid Abdelmoneim.

"Unsere Teams sind oft sprachlos angesichts der Missstände, die sie in vielen Gebieten beobachten." Sechs Monate nach Beginn der Hilfsmaßnahmen sei die Situation "schlichtweg inakzeptabel". Ärzte ohne Grenzen führte Fälle an, in denen medizinisches Personal weder bezahlt noch geschult wurde, zu wenig Treibstoff für Rettungswagen verfügbar war, es an Hilfsgütern oder Unterstützung für Mitarbeiter vor Ort mangelte und Ebola-Überwachungsteams nur auf dem Papier existierten.

Der aktuelle Ebola-Ausbruch war Mitte Mai in der Demokratischen Republik Kongo offiziell festgestellt worden. Fachleute gehen aber davon aus, dass sich das Virus davor schon mehrere Monate lang unentdeckt ausgebreitet hatte. Es handelt sich mittlerweile um die schlimmste Ebola-Epidemie in der Geschichte des zentralafrikanischen Landes. Am Mittwoch vermeldete die kongolesische Gesundheitsbehörde, dass die Zahl der Infizierten auf mehr als 11.000 gestiegen sei. Mehr als 5.300 Menschen starben.