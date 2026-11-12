Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Studie liefert neue Erkenntnisse

An der Untersuchung waren auch Forschende der Universität Genf und der Genfer Universitätsspitäler (HUG) beteiligt. Im April 2026 kam es auf der unter niederländischer Flagge fahrenden "Hondius" zu einem beispiellosen Ausbruch des Hantavirus. Insgesamt 13 Passagiere infizierten sich, drei Menschen starben. Unter den Betroffenen befand sich auch eine in der Schweiz wohnhafte Person.

Das Forschungsteam verglich die Erbgutsequenzen des Virus mit älteren Proben aus Südamerika. Dabei zeigte sich eine enge genetische Verwandtschaft mit Viren, die 2018 bei einem Ausbruch in Villa Meliquina in der argentinischen Provinz Neuquén nachgewiesen worden waren. Als Ausgangspunkt der Infektionskette identifizierten die Epidemiologinnen und Epidemiologen ein Paar, das vor der Kreuzfahrt monatelang mit dem Wohnmobil durch Chile und Argentinien gereist war.

Anhand von Grenzübertritten und weiteren Angaben rekonstruierten die Forschenden die Reiseroute des Paares. Dabei fanden sie zwar Aufenthalte in der bekannten Endemienregion in Patagonien. Diese lagen jedoch zu weit vor dem Krankheitsbeginn, um mit der Inkubationszeit des Virus vereinbar zu sein. Ein dokumentierter Aufenthalt in der Provinz Neuquén fand rund 62 Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome statt. Die Inkubationszeit des Andes-Virus beträgt laut Studie aber höchstens 40 Tage.

Die Forschenden vermuten daher alternative Szenarien: Entweder gab es eine bisher unentdeckte Zwischeninfektion über eine dritte Person (Mensch-zu-Mensch), oder mit dem Virus infizierte Nagetiere wie die Langschwanz-Zwergreisratte reisten als "blinde Passagiere" längere Zeit im Wohnmobil des Paares mit, bevor es zur Ansteckung kam - oder das Wohnmobil war anderweitig verseucht.

Der Vorfall verdeutlicht gemäß den Studienautoren eine neue Realität in der globalen Gesundheit: Der Ausbruch zeige, dass Viren, die bisher als geografisch begrenzt galten, mit infizierten Menschen an unerwarteten Orten auftreten könnten, schreiben die Forschenden. "Dies stellt bisherige Annahmen über die geografische Vorhersagbarkeit künftiger Ausbrüche infrage", schreiben die Forschenden in der Studie.

Service: https://dx.doi.org/10.1126/science.aej1679