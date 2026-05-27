NASA vergibt Millionenaufträge für Mondmissionen

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Das Unternehmen soll die Rover mit seinem Mark-1-Frachtlander auf die Mondoberfläche bringen. Außerdem wurde Firefly Aerospace ausgewählt, ein Raumfahrzeug zu bauen, das Drohnen von der Erdumlaufbahn zum Mond bringt. Die MoonFall-Mission ist für 2028 geplant.
Die Aufträge sind Teil des Artemis-Programms der NASA, mit dem die Behörde die Präsenz von Menschen im Weltraum ausbauen und künftige Missionen weiter ins All vorbereiten will. Der während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump überarbeitete Plan für das Artemis-Programm sieht den Aufbau von Infrastruktur für eine Mondbasis sowie den Einsatz von Fahrzeugen auf der Mondoberfläche vor. Bei der im April gestarteten zweiten Artemis-Mission umrundeten vier Astronauten den Mond und kehrten zur Erde zurück.
The NASA logo is displayed during a news conference at NASA headquarters in Washington, DC, on May 26, 2026, to outline plans for NASA's "Moon Base" lunar base and progress toward a sustained human presence on the Moon. (Photo by Mandel NGAN / AFP)