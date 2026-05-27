NASA vergibt Millionenaufträge für Mondmissionen

Das Unternehmen soll die Rover mit seinem Mark-1-Frachtlander auf die Mondoberfläche bringen. Außerdem wurde Firefly Aerospace ausgewählt, ein Raumfahrzeug zu bauen, das Drohnen von der Erdumlaufbahn zum Mond bringt. Die MoonFall-Mission ist für 2028 geplant.

Die Aufträge sind Teil des Artemis-Programms der NASA, mit dem die Behörde die Präsenz von Menschen im Weltraum ausbauen und künftige Missionen weiter ins All vorbereiten will. Der während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump überarbeitete Plan für das Artemis-Programm sieht den Aufbau von Infrastruktur für eine Mondbasis sowie den Einsatz von Fahrzeugen auf der Mondoberfläche vor. Bei der im April gestarteten zweiten Artemis-Mission umrundeten vier Astronauten den Mond und kehrten zur Erde zurück.