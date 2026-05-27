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NASA vergibt Millionenaufträge für Mondmissionen

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US-Raumfahrtbehörde zahlt viel Geld an private Raumfahrtunternehmen
©Afp, APA, MANDEL NGAN
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Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat für die künftige Erforschung des Mondes Aufträge in dreistelliger Millionenhöhe an private Raumfahrtunternehmen vergeben. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, erhält Lunar Outpost 220 Millionen Dollar und Astrolab 219 Millionen Dollar für den Bau und die Lieferung von Mondfahrzeugen. An Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, ging ein Auftrag über 188 Millionen Dollar.

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Das Unternehmen soll die Rover mit seinem Mark-1-Frachtlander auf die Mondoberfläche bringen. Außerdem wurde Firefly Aerospace ausgewählt, ein Raumfahrzeug zu bauen, das Drohnen von der Erdumlaufbahn zum Mond bringt. Die MoonFall-Mission ist für 2028 geplant.

Die Aufträge sind Teil des Artemis-Programms der NASA, mit dem die Behörde die Präsenz von Menschen im Weltraum ausbauen und künftige Missionen weiter ins All vorbereiten will. Der während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump überarbeitete Plan für das Artemis-Programm sieht den Aufbau von Infrastruktur für eine Mondbasis sowie den Einsatz von Fahrzeugen auf der Mondoberfläche vor. Bei der im April gestarteten zweiten Artemis-Mission umrundeten vier Astronauten den Mond und kehrten zur Erde zurück.

The NASA logo is displayed during a news conference at NASA headquarters in Washington, DC, on May 26, 2026, to outline plans for NASA's "Moon Base" lunar base and progress toward a sustained human presence on the Moon. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

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