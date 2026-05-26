EZB-Direktorin hält Zinserhöhung im Juni wohl für geboten

Der Schock arbeite sich durch die Wirtschaft und treibe die Inflation über "einen beträchtlichen Zeitraum" vom Zielwert der Notenbank von 2,0 Prozent weg. Seit Ausbruch des Nahost-Krieges Ende Februar sind die Energiekosten im Euroraum stark gestiegen, was die Wirtschaft belastet und zugleich die Teuerung befeuert.

"Selbst wenn der Krieg heute enden würde, ist der Energieinfrastruktur und den globalen Lieferketten bereits erheblicher Schaden zugefügt worden", warnte die EZB-Direktorin, eine Deutsche. Daher sei sie der Ansicht, dass selbst dann eine geldpolitische Reaktion erforderlich wäre. Auch der Präsident der deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, sieht die EZB vor diesem Hintergrund auf etwaige Zinserhöhungen zusteuern. Im Euroraum lag die Inflationsrate im April bei 3,0 Prozent und damit einen ganzen Prozentpunkt über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB. Manche Experten schließen nicht aus, dass sie sogar die Marke von 4,0 Prozent übersteigen wird.

Der EZB-Rat entscheidet am 11. Juni über den Leitzins. Die meisten Experten rechnen dann mit einer ersten Zinserhöhung in diesem Jahr. Weitere Schritte könnten folgen. Schnabel betonte, man habe es mit einem negativen Angebotsschock zu tun – eine Situation, die für Zentralbanken stets ein Dilemma bedeute: "Zwar mag eine straffere Geldpolitik geboten sein, doch könnte eine solche Straffung gleichzeitig die negativen Auswirkungen des Schocks auf die Wirtschaft noch verschärfen." Angesichts des Ausmaßes und der Dauerhaftigkeit dieses Schocks sei es aber keine Option mehr, darüber hinwegzusehen, sagte die Ökonomin in dem auf Englisch geführten Interview.

Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist bereits ohne Schwung ins Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Jänner bis März nur um 0,1 Prozent. "Angesichts der hohen Persistenz des Schocks gehe ich davon aus, dass auch die negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum stärker ausfallen werden. Und dies zeichnet sich auch in den eingehenden Daten ab", sagte Schnabel. Auch für die deutsche Wirtschaft seien die Folgen des Ölpreisschocks gravierend: "Das Fiskalpaket wird einen positiven Beitrag leisten und das Land voraussichtlich davor bewahren, in eine Rezession abzugleiten."

Angetrieben vom Exportgeschäft war die deutsche Wirtschaft mit relativ viel Schwung ins Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Jänner bis März um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. Trotz des relativ dynamischen Jahresauftakts droht Europas größter Volkswirtschaft ein weiteres maues Jahr. Wegen der Folgen des Iran-Kriegs halbierte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose jüngst auf 0,6 Prozent.