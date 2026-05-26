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Ermittlungen gegen Easyjet in Italien

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Easyjet im Fokus der Justiz
©Afp, APA, JEFF PACHOUD
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Die italienische Wettbewerbsbehörde hat ein Ermittlungsverfahren gegen die britische Billigfluggesellschaft Easyjet wegen mutmaßlich unfairer Geschäftspraktiken bei Gepäckgebühren eingeleitet. Nach Angaben der Behörde sollen auf der Website und in der App des Unternehmens lediglich Durchschnittspreise für aufgegebenes Gepäck und Sportausrüstung bei Hin- und Rückflügen angezeigt worden sein.

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Zudem sei der kombinierte Kauf für beide Flugstrecken als Standardoption voreingestellt gewesen - auch dann, wenn Kunden dies nicht gewünscht hätten. Verbraucher könnten dadurch über die tatsächlichen Kosten für die einzelnen Teilstrecken in die Irre geführt werden, erklärte die Behörde. Wer Zusatzgepäck nur für eine Strecke buchen wollte, habe den Online-Buchungsvorgang unterbrechen und die voreingestellte Option manuell ändern müssen.

Easyjet erklärte in einer Stellungnahme, das Unternehmen habe "stets im Einklang mit den geltenden Verbraucherschutzgesetzen gehandelt" und bleibe Transparenz und Fairness gegenüber seinen Kunden verpflichtet. Die Fluggesellschaft kündigte zudem an, vollständig mit den Behörden kooperieren zu wollen. Man werde die Mitteilung der Wettbewerbsbehörde nun sorgfältig prüfen und über weitere Schritte entscheiden.

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