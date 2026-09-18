"MS Wissenschaft" ankert wieder in Österreich

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Mit dem Thema "Medizin der Zukunft" legt das deutsche Wissenschaftsvermittlungsschiff "MS Wissenschaft" dieser Tage wieder entlang der Donau in Österreich an. Noch bis Samstag (19. September) ist das zu einem "Science Center" umgebaute ehemalige Güterschiff in Krems (NÖ) vertäut. Danach sind stromabwärts Stationen in Tulln (20.-22.9.), Korneuburg (23.-25.9.) und in Wien (26.-30.9.) geplant.

von APA