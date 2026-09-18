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"MS Wissenschaft" ankert wieder in Österreich

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Das "MS Wissenschaft" (Archivbild)
©APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
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Mit dem Thema "Medizin der Zukunft" legt das deutsche Wissenschaftsvermittlungsschiff "MS Wissenschaft" dieser Tage wieder entlang der Donau in Österreich an. Noch bis Samstag (19. September) ist das zu einem "Science Center" umgebaute ehemalige Güterschiff in Krems (NÖ) vertäut. Danach sind stromabwärts Stationen in Tulln (20.-22.9.), Korneuburg (23.-25.9.) und in Wien (26.-30.9.) geplant.

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Das Ausstellungsschiff ist täglich bei freiem Eintritt von 10.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. Eingegangen wird u.a. auf Fragen zur Zukunft der medizinischen Versorgung, neuen Technologien und Co., heißt es. Das Schiff legt auf Initiativen des Wissenschaftsministeriums hierzulande. Mit an Bord sind auch Beiträge von österreichischen Forschungsinstitutionen.

Service: www.ms-wissenschaft.de

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