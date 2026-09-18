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Wort des Jahres 2026 - Nachfolger für "Elch Emil" gesucht

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Der Nachfolger von "Elch Emil" wird gesucht
©APA, GEORG HOCHMUTH, Themenbild
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Einen tierischen Sieger hat mit "Elch Emil" die Wahl zum Wort des Jahres 2025 hervorgebracht, nun steht noch bis zum 1. November die Vorwahl für einen potenziellen Nachfolger an. Gesucht werden von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) auch die neuen Kandidaten für Unwort, Jugendwort sowie Unspruch und Spruch 2026.

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Kandidatenwörter bzw. Zitate, die für das laufende Jahr eine besondere gesellschaftliche Bedeutung bzw. eine besondere sprachliche Qualität haben, können über die Internetseite https://oewort.at/ eingegeben werden. Im Vorjahr konnte sich etwa das "Rabattpickerl" die Auszeichnung zum Unwort des Jahres sichern, zum Jugendwort geriet die mysteriöse, aber 2025 durchaus präsente Zahlenfolge "6 7 (six seven)".

Eine GSÖD-Jury sortiert die Vorschläge nach Ablauf der Vorwahl aus und nimmt dann eine Auswahl von Fixstartern für die Wahl vor. Vom 3. bis 30. November kann dann über diese Auswahl das Wort und Unwort, Jugendwort sowie Unspruch und Spruch des Jahres 2026 abgestimmt werden. Die Bekanntgabe erfolgt schließlich am 3. Dezember durch die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Graz.

(S E R V I C E - https://oewort.at/)

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