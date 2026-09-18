Wort des Jahres 2026 - Nachfolger für "Elch Emil" gesucht

Kandidatenwörter bzw. Zitate, die für das laufende Jahr eine besondere gesellschaftliche Bedeutung bzw. eine besondere sprachliche Qualität haben, können über die Internetseite https://oewort.at/ eingegeben werden. Im Vorjahr konnte sich etwa das "Rabattpickerl" die Auszeichnung zum Unwort des Jahres sichern, zum Jugendwort geriet die mysteriöse, aber 2025 durchaus präsente Zahlenfolge "6 7 (six seven)".

Eine GSÖD-Jury sortiert die Vorschläge nach Ablauf der Vorwahl aus und nimmt dann eine Auswahl von Fixstartern für die Wahl vor. Vom 3. bis 30. November kann dann über diese Auswahl das Wort und Unwort, Jugendwort sowie Unspruch und Spruch des Jahres 2026 abgestimmt werden. Die Bekanntgabe erfolgt schließlich am 3. Dezember durch die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Graz.

(S E R V I C E - https://oewort.at/)