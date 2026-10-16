Handywechsel: TU Graz findet Sicherheitslücken in Apps von Samsung, Google und Xiaomi

Der Umzug auf ein neues Smartphone ist für viele Menschen eine Sache von wenigen Minuten. Die beiden Geräte werden nebeneinander gelegt, eine App überträgt Kontakte, Fotos und Nachrichten. Genau dieser Schritt ist beim Handywechsel aber eine Schwachstelle. Ein Team des Instituts für Informationssicherheit der TU Graz hat gemeinsam mit dem Zentrum für sichere Informationstechnologie A-SIT sieben solcher Datenmigrations-Apps untersucht und bei allen Sicherheitslücken gefunden.

Getestet wurden Switch von Google, Smart Switch von Samsung, EasyShare von Vivo, Mi Mover von Xiaomi, Clone Phone von Oppo, Phone Clone von Huawei und Device Clone von Honor. Die Apps sind laut den Forschenden auf fast jedem Android-Gerät vorinstalliert und kommen zusammen auf mehr als zwölf Milliarden Installationen. Vorgestellt wurde die Arbeit auf dem Fachkongress ESORICS 2026 in Rom.