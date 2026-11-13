Microsoft-Ausfall geht in den zweiten Tag: Ursache weiter unklar
Seit Donnerstagnachmittag sind Outlook, Teams und weitere Microsoft-365-Dienste weltweit gestört. Microsoft meldet erste Anzeichen einer Stabilisierung, eine vollständige Erholung gibt es aber noch nicht. Betroffen sind auch Behörden, Fluglinien und Finanzfirmen.
Millionen Nutzer weltweit kommen seit Donnerstag nicht oder nur schwer an ihre E-Mails. Ein großflächiger Ausfall bei Microsoft legt zentrale Dienste des Konzerns lahm, allen voran Outlook. Beim Störungsdienst Downdetector gingen in der Spitze rund 130.000 Meldungen allein zu Outlook ein, dazu zehntausende weitere zu Microsoft 365, Teams und Copilot. Auch am Freitagvormittag zählte der Dienst noch rund 10.000 Meldungen zu Outlook.
Microsoft spricht von ersten Anzeichen einer Stabilisierung. Die Kapazität liege aber weiterhin unter dem Normalniveau, einen Zeitplan für die vollständige Wiederherstellung nennt der Konzern nicht. In der Nacht hatte das Unternehmen eingeräumt, dass die Reparatur nicht wie erwartet vorankommt.
Vom Teams-Problem zum weltweiten Stillstand
Die Störung begann am Donnerstag gegen 15.45 Uhr (MEZ) mit Verzögerungen im Chat von Microsoft Teams, zunächst vor allem in Nord- und Südamerika. Ab etwa 17.15 Uhr verloren Nutzer dann den Zugriff auf ihre Postfächer. Betroffen waren alle Zugänge zugleich: Outlook im Browser, das Desktop-Programm, Mail-Apps am Handy und die Schnittstellen für andere Programme.
Weil viele Microsoft-Dienste auf dem Mail-System Exchange Online aufbauen, zog die Störung rasch weitere Kreise. Beeinträchtigt waren unter anderem Teile von Teams, SharePoint, der KI-Assistent Copilot und die Sicherheitslösung Defender. Videokonferenzen und der Zugriff auf abgelegte Dateien funktionierten großteils weiter. Über Nacht erreichte der Ausfall den asiatisch-pazifischen Raum mitten im Arbeitstag.
Server fallen aus, die Fehlersuche stockt
Eine gesicherte Ursache gibt es noch nicht. Nach Angaben von Microsoft wurden zahlreiche Server unerwartet unerreichbar, ihre Last verlagerte sich auf die übrigen Systeme und überforderte diese. Einen plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs schließt der Konzern als Auslöser aus, ebenso einen Cyberangriff.
Im Lauf der Nacht nahm Microsoft eine kurz zuvor durchgeführte Änderung an der Netzwerkkonfiguration zurück, die zeitlich mit dem Beginn der Probleme zusammenfällt. Der erhoffte Effekt blieb zunächst aus, einzelne Maßnahmen griffen nach Angaben des Konzerns nicht wie geplant. Parallel wurden Server neu gestartet, der Datenverkehr umgeleitet und alle geplanten Software-Verteilungen gestoppt. Damit verzögerte E-Mails nicht verloren gehen, verlängerte Microsoft das Zustellfenster auf 48 Stunden.
Behörden offline, Quartalszahlen verschoben
Die Folgen reichen weit über lahmgelegte Büros hinaus. In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle, die Regierung in Canberra aktivierte eine Vereinbarung mit Microsoft, um staatliche Systeme bei der Wiederherstellung vorzureihen. In den USA berichtete das Repräsentantenhaus von Einschränkungen, in Japan war die staatliche IT-Infrastruktur betroffen.
Auch Unternehmen traf es hart. Die indischen Fluglinien IndiGo und Akasa Air konnten ihren E-Mail-Kundendienst zeitweise nicht betreiben, in Taiwan stockte das Fondsgeschäft von Wertpapierfirmen und Versicherern. Die KI-Firmen OpenAI und Anthropic untersuchten Probleme an ihren Schnittstellen zu Microsoft-Diensten. Mindestens zwei börsennotierte Unternehmen, darunter der Luxuskonzern Richemont, verschoben wegen des Ausfalls die Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen.
Was das für Sie heißt
Verzögerte Mails sind nach Angaben von Microsoft nicht verloren. Sie werden bis zu 48 Stunden zwischengespeichert und nachträglich zugestellt, wer auf eine Antwort wartet, braucht also vor allem Geduld.
An den eigenen Geräten liegt es nicht. Outlook neu zu installieren oder das Passwort zu ändern bringt nichts und kostet nur Zeit. Den aktuellen Stand zeigt die Statusseite von Microsoft, Firmenkunden finden Details im Admin Center unter den Vorgangsnummern EX1550543 und MO1550821. Für dringende Nachrichten empfiehlt sich übergangsweise ein anderer Kanal, etwa Telefon oder Messenger.
Schon der zweite große Ausfall heuer
Für Microsoft ist es bereits der zweite schwere Ausfall der 365-Dienste in diesem Jahr. Im Jänner waren Outlook und weitere Dienste rund zehn Stunden gestört. Erst im Oktober legte ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit Systeme lahm, von Fluglinien bis zu Behörden.
Die Häufung befeuert eine Debatte, die längst nicht nur Microsoft betrifft. Binnen weniger Wochen hatten im Vorjahr auch Amazons Cloud-Sparte AWS und der Netzwerkdienstleister Cloudflare mit großen Störungen zu kämpfen. Der Analyst Josh Gilbert vom Online-Broker eToro warnte, wiederholte Ausfälle könnten das Vertrauen in Microsoft auf Dauer beschädigen und IT-Abteilungen dazu bringen, die Konzentration auf einen einzigen Anbieter zu überdenken.