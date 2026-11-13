Millionen Nutzer weltweit kommen seit Donnerstag nicht oder nur schwer an ihre E-Mails. Ein großflächiger Ausfall bei Microsoft legt zentrale Dienste des Konzerns lahm, allen voran Outlook. Beim Störungsdienst Downdetector gingen in der Spitze rund 130.000 Meldungen allein zu Outlook ein, dazu zehntausende weitere zu Microsoft 365, Teams und Copilot. Auch am Freitagvormittag zählte der Dienst noch rund 10.000 Meldungen zu Outlook.

Microsoft spricht von ersten Anzeichen einer Stabilisierung. Die Kapazität liege aber weiterhin unter dem Normalniveau, einen Zeitplan für die vollständige Wiederherstellung nennt der Konzern nicht. In der Nacht hatte das Unternehmen eingeräumt, dass die Reparatur nicht wie erwartet vorankommt.