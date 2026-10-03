Mehr Schulcluster durch Abschaffung von Lehrer-Veto

Seit dem Schulautonomiepaket von 2018 können sich bis zu acht Standorte zusammenschließen. Lehrkräfte, die in entlegenen Regionen teils schwer zu bekommen sind, können dann bei Bedarf auch an anderen Schulen des Clusters unterrichten. Fördermaßnahmen und Ganztagsangebote können gemeinsam organisiert und Infrastruktur wie Turnhallen oder Schwimmbäder mitgenutzt werden. Die Clusterleitungen übernehmen bei dem Modell einen Großteil der Verwaltung, an den einzelnen Schulen gibt es nur mehr Bereichsleitungen. Mit den Ressourcen, die dadurch frei werden, kann Verwaltungspersonal eingestellt werden.

2025/26 gab es laut der aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch das Bildungsressort 72 Schulcluster, im aktuellen Schuljahr waren laut Bildungsdirektionen eine Handvoll weitere geplant. Bis 2030 hat sich das Ministerium 100 Cluster als Ziel gesetzt, gelingen soll das durch eine "Optimierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen" durch die Reformpartner. Konkret soll es laut ihrer "politischen Einigung" in Zukunft "kein Zustimmungserfordernis von Lehrerinnen, Lehrern und Zentralausschuss" mehr geben, ihnen wird nur noch ein Anhörungsrecht eingeräumt. In der Vergangenheit ist formal zwar gerade einmal ein Cluster am Lehrer-Veto gescheitert. Es wurden aber bei jedem dritten angedachten Cluster die Pläne wieder verräumt, weil ein Nein der Lehrer absehbar war. Derzeit muss bei Clustern mit mehr als 1.300 Schülerinnen und Schülern oder mehr als drei beteiligten Standorten bzw. bei Pflichtschulen zusätzlich auch bei Clustern mit weniger als 200 Schülern die jeweilige Personalvertretung dem Zusammenschluss zustimmen, nur unter bestimmten Voraussetzungen (Zustimmung aller betroffenen Schulleitungen und Lehrkräfte sowie Schulerhalter) kann die Bildungsdirektion einen Cluster trotz Zentralausschuss-Veto einrichten.

Für den obersten Lehrergewerkschafter Paul Kimberger (FCG) ist die geplante Änderung "absolut inakzeptabel". Man habe neue Cluster nur verhindert, wenn es vor Ort Widerstand gab oder das Gesetz nicht eingehalten wurde. "Wir wollen nur sichergehen, dass die Rechte der Lehrer und der anderen Schulpartner gewahrt bleiben. Und die werden jetzt eiskalt ausgehebelt." Es könne starke Argumente für einen Schulcluster geben, sei es mehr Qualität durch ein neues pädagogisches Konzept oder der Erhalt von Kleinstschulen. "Bei anderen Beispielen hat es starke Argumente dagegen gegeben und die Mehrheit der Lehrer hat sich deshalb dagegen ausgesprochen. Das ist gelebte Demokratie und ich sehe keinen Grund, einen demokratischen Prozess jetzt in einen absolutistischen Prozess umzuwandeln", so der Lehrervertreter zur APA.

Die übrigen geplanten Änderungen für Lehrkräfte wollte Kimberger noch nicht bewerten, es habe dazu noch keine Gespräche gegeben. Im Reformpartner-Papier vorgesehen ist etwa, dass in Zukunft bei "Mischclustern" - trotz unterschiedlicher Dienstrechte und Zuständigkeiten - Lehrer von Pflichtschulen leichter an Bundesschulen eingesetzt werden können und umgekehrt. Außerdem sollen die Schulcluster-Leitungen autonom über die Lehrfächerverteilung entscheiden können (u.a. Anzahl und Größe der Klassen/Gruppen, Frei- und Wahlpflichtgegenstände, Diensteinteilung). Derzeit ist sie laut Ministeriumsunterlagen "im Cluster gemeinsam" zu erarbeiten.

Höhere Zulagen für die Clusterleitung, für die künftig dieselben Bewerbungskriterien wie für klassische Direktorinnen und Direktoren geplant sind, sollen das Modell attraktiver machen, so der Plan der Reformpartner. Die Leitung soll in Zukunft autonom entscheiden können, wie sie ihre Personalressourcen konkret verwendet. Zusätzlich soll sichergestellt werden, dass Clusterleitungen und Lehrer, die an mehreren Standorten unterrichten, die Kosten für Dienstfahrten ersetzt bekommen.

Im vergangenen Schuljahr gab es 57 Zusammenschlüsse von Pflichtschulen (Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnische Schule) und 15 Bundesschulcluster (AHS, Berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS). Die meisten waren es laut Anfragebeantwortung in der Steiermark (29) und Oberösterreich (17), gefolgt vom Burgenland (9), Kärnten (6), Tirol (5) und Vorarlberg. In Salzburg, Niederösterreich und Wien wurde bisher gerade einmal ein Cluster eingerichtet. Das Ministerium begründet die große Bandbreite damit, dass es in ländlichen Gebieten schlicht mehr Kleinschulen gibt.

Weit mehr als die Hälfte der insgesamt 72 Cluster bestehen dabei aus nur zwei Standorten, der größte Zusammenschluss ist der Pflichtschulcluster Illmitz im Burgenland aus vier Volks- und zwei Mittelschulen. Im typischen Pflichtschulcluster gibt es um die 40 Lehrkräfte und 300 Schülerinnen und Schüler, bei Bundesschul-Zusammenschlüssen gut 50 Lehrer und 370 Schüler. Einen "Mischcluster" gibt es derzeit nicht.