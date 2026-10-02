Oberösterreich bekommt zwei Vetmed-Außenstellen

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Die HBLA Elmberg in Linz und die HLBLA St. Florian in Oberösterreich werden Außenstandorte der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Der fachliche Schwerpunkt soll auf der Wiederkäuer-, Schweine- und Geflügelmedizin liegen. Start ist im Herbst 2027. Das gaben Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) am Freitag bekannt. Für Totschnig tragen die Standorte dazu bei, die Ausbildung noch stärker mit der Praxis zu vernetzen.

von APA