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Oberösterreich bekommt zwei Vetmed-Außenstellen

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Schwerpunkt auch auf der Schweinemedizin
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Die HBLA Elmberg in Linz und die HLBLA St. Florian in Oberösterreich werden Außenstandorte der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Der fachliche Schwerpunkt soll auf der Wiederkäuer-, Schweine- und Geflügelmedizin liegen. Start ist im Herbst 2027. Das gaben Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) am Freitag bekannt. Für Totschnig tragen die Standorte dazu bei, die Ausbildung noch stärker mit der Praxis zu vernetzen.

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Die Schulen mit ihrer starken landwirtschaftlichen Ausrichtung würden mit ihrer Nähe zu landwirtschaftlichen Betrieben sowie regionalen Tierärzten ein praxisnahes Umfeld für die Ausbildung bieten. Man schaffe die "Grundlage dafür, dass künftig mehr Tierärztinnen und Tierärzte dort ausgebildet werden, wo sie auch gebraucht werden: in unseren Regionen", so Stelzer.

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