Mehr Inflation - mehr Suizide

"Die steigenden Lebenshaltungskosten könnten zu den Suizidraten beitragen. Dies wurde jedoch bisher nicht ausreichend untersucht. Zielsetzung: Wir wollten feststellen, ob die steigenden Lebenshaltungskosten mit den Suizidraten in verschiedenen Ländern und Regionen innerhalb von Ländern zusammenhängen", schrieben jetzt Jane Pirkis, Leiterin des Zentrums für Psychische Gesundheit der Universität von Melbourne in Australien und Dutzende weitere Experten aus insgesamt 54 Staaten, darunter auch Österreich, in der wissenschaftlichen Zeitschrift "Crisis".

Die Wissenschafter, unter ihnen Experten von MedUni Wien und MedUni Innsbruck, verwendeten generell monatliche Suiziddaten auf Länder- und Regionsebene für den Zeitraum vom 1. Jänner 2019 bis zum 31. Dezember 2022 (maximal sogar vom 1. Jänner 2016 bis zum 30. Juni 2023) sowie Daten zur Bevölkerungszahl und zum monatlichen Verbraucherpreisindex (VPI). Die jährliche Inflationsentwicklung wurde als prozentuale Veränderung des VPI eines Monats im Vergleich zum entsprechenden Monat des Vorjahres berechnet. Mit einem speziellen System schätzten die Wissenschafter die Zusammenhänge zwischen der jährlichen Inflationsänderung (mit einem Monat Verzögerung) und den Suizidraten für jedes Land und jede Region innerhalb eines Landes ab.

Die Hauptergebnisse, so die Autoren der Studie: "Wir erhielten Daten zu 1,372.994 Suiziden aus 54 Ländern. Auf Länderebene zeigte sich, dass eine Zunahme der jährlichen Inflation um ein Prozent im Vormonat mit einem Anstieg der Suizidrate um 0,2 Prozent einherging." Dieser Anstieg der Suizidrate wurde speziell für die Männer ausgewiesen, bei den Frauen wurde insgesamt offenbar keiner beobachtet.

Der Zusammenhang war bei den 30- bis 49-Jährigen mit einer Zunahme der Suizidrate pro einem Prozent mehr Preisanstieg von 0,3 Prozent und bei den 50- bis 69-Jährigen um 0,6 Prozent besonders deutlich. Auf regionaler Ebene waren die Zusammenhänge noch stärker erkennbar.

In die Studie flossen auch die Daten aus Österreich (Tiroler Suizidregister und Statistik Austria) ein, wie aus dem Appendix der wissenschaftlichen Arbeit hervorgeht. Doch die wissenschaftliche Untersuchung war nicht darauf angelegt und dazu geeignet, Unterschiede bei der Verbindung zwischen Inflationsraten und Suiziden auf nationaler Ebene zu belegen.

Das Modell sei dafür gemacht, eine Zusammenschau der Daten der beteiligten Staaten und Regionen zu ermöglichen, teilte Studien-Koautor Thomas Niederkrotenthaler von der MedUni Wien auf Anfrage mit. Die Stärke der wissenschaftlichen Arbeit liege definitiv in der Zusammenschau, nicht in der Analyse von Einzelstaaten.

Die Wissenschafter führen mehrere Einschränkungen ihrer wissenschaftlichen Arbeit an. Trotzdem fassen sie ihre Ergebnisse so zusammen: "Es besteht ein internationaler Zusammenhang zwischen der Krise der Lebenshaltungskosten und den Suizidraten. Öffentliche und soziale Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensumstände der Menschen sind von entscheidender Bedeutung."

Service: Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Link zur Studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42935141/