Die Sonde Hayabusa 2 war 2014 gestartet und hatte 2020 erfolgreich eine Kapsel mit Bodenproben vom erdnahen Asteroiden Ryugu zur Erde gebracht. Im vergangenen Juli absolvierte sie einen Testflug für die Abwehr potenziell gefährlicher Himmelskörper und flog in einer Entfernung von nur 400 Metern am erdnahen Asteroiden Torifune vorbei. Anschließend machte sich die Sonde auf den Weg zum eigentlichen Ziel ihrer Mission, dem 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Asteroiden 1998 KY26, den Hayabusa 2 im Jahr 2031 erreichen sollte.

Diesen Plan hat die japanische Raumfahrtbehörde nun aber aufgegeben: Die Sonde soll stattdessen zum Asteroiden 2015 BM510 fliegen und 2028 auch an diesem Asteroiden sehr nah und sehr schnell vorbeifliegen. Weil es sich um einen dunklen und kleinen Asteroiden handle, stehe der Sonde eine der bisher "schwierigsten Vorbeiflugmissionen" bevor, sagte Mimasu.

Asteroiden sind kleine Himmelskörper, die wie die Planeten unseres Sonnensystems die Sonne umkreisen. Der Asteroid 2015 BM510 hat einen Durchmesser von nur 17 bis 74 Metern und rotiert mit einer Umdrehungszeit von 49 Minuten extrem schnell um die eigene Achse. Bei dem Vorbeiflug sollen nach Angaben der Missionsleitung erneut Daten zum Schutz der Erde vor Asteroideneinschlägen gesammelt werden.